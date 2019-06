Fin du rêve pour les Bleuets. La France a été éliminée de la Coupe du monde U20 en huitièmes de finale après sa défaite contre les Etats-Unis (2-3) malgré des buts d’Amine Gouiri (41e) et de Nabil Alioui (55e). Ce sont Sebastian Soto d’un doublé (25e, 74e) et Justin Rennicks (83e) après une faute de main d’Alban Lafont qui ont permis aux Américains de se qualifier en quarts de finale où ils défieront l’Equateur, samedi (17h30) à Gdynia.

La génération des Moussa Diaby, Michael Cuisance et autres Boubacar Kamara n’imitera donc pas celle des Paul Pogba, Samuel Umtiti et autres Florian Thauvin, vainqueurs de la compétition en 2013. Face aux Etats-Unis en huitièmes de finale, jamais l’équipe de France n’a semblé contrôler son sujet.

Les Bleuets ont souffert tout au long de la première période du pressing agressif américain qui a abouti à l’ouverture du score de Soto (25e) lancé en profondeur par un Richard Ledezma qui a eu tout le loisir d’ajuster sa passe. Les hommes de Bernard Diomède, qui ont réussi à plusieurs reprises des longues phases de possessions ne sont pourtant pas parvenus à se créer beaucoup de situations par le jeu. Il a fallu le talent individuel des Français pour enfin se montrer dangereux juste avant la pause lorsque Cuisance a trouvé le poteau gauche du gardien américain (37e) avant que Gouiri n’égalise sur une des rares fois où les Bleuets ont su se sortir du pressing américain (41e).

Lafont pas la forme

Au retour des vestiaires, Alioui est venu donner l’avantage à la France après un exploit individuel de Diaby sur le côté droit (55e). Avec l’avantage au tableau d’affichage, les Français n’ont alors pas cherché plus que cela à enfoncer le clou et alors qu’ils semblaient gérer leur avance, Timothy Weah a réussi à trouver Soto dans la surface pour le doublé (74e) d’une magnifique passe de l’extérieur du droit entre Kamara et Zagadou.

Dès lors, les Américains que l’on pensait fatigués par leur pressing de la première période ont repris les commandes de la rencontre. Et moins de dix minutes plus tard, ils ont repris l’avantage après une énorme faute de main de Lafont (83e). Sur une frappe sèche de Dest, le gardien de la Fiorentina, qui a voulu capter le ballon, l’a relâché dans les pieds de Rennicks qui avait suivi l’action et qui n’a plus eu qu’à le pousser au fond des filets.