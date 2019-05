Les Bleuets sont à l'heure. L'équipe de France des moins de 20 ans a réussi son entrée dans la Coupe du monde U20 en battant l'Arabie Saoudite (2-0), samedi en Pologne. "On avait à coeur de bien commencer cette compétition, par une victoire, c'est chose faite", s'est réjoui Amine Gouiri, auteur du deuxième but de la partie. Youssouf Fofana (43e) et l'attaquant de l'Olympique lyonnais (75e) se sont chargés de concrétiser la domination des Français, rapidement en supériorité numérique à la suite de l'exclusion de Faraj Al-Ghashayan (12e).

Grâce à cette victoire, les hommes de Bernard Diomède s'emparent de la première place du groupe E, le Mali ayant été tenu en échec par le Panama (1-1). La France disputera mardi son deuxième match de poule contre le Panama, avant de défier vendredi le Mali, récent vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations.

Le tournant ? L'expulsion

"Inquiet" après la blessure de Boubakary Soumaré, Bernard Diomède a indiqué que des examens étaient prévus samedi pour déterminer sa gravité. Le succès des Français s'est construit à petits pas, après une entame de match plutôt à l'avantage des Saoudiens. L'exclusion d'Al-Ghashayan, coupable de s'être essuyé les crampons sur Boubakary Soumaré, contraint de sortir du terrain, a sonné le début du réveil français, les frappes de Zagadou (15e, 28e) et Diaby passant de plus en plus près du cadre.

Sur une remise de Gouiri, très actif samedi, c'est finalement Fofana, monté au jeu à la place de Soumaré, qui a ouvert le score à la 43e minute. Juste avant la mi-temps, le travail patient des Français a failli être sapé par une frappe à bout portant de Turki Al-Ammar, détournée in extremis par le gardien de Lorient Illan Meslier. La délivrance est finalement venue des pieds d'Amine Gouiri, qui a profité d'une maladresse du portier saoudien, jusque-là irréprochable.