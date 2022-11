Coupe du monde

Un 26e le lundi après avoir convoqué 25 joueurs le mercredi : la manœuvre de Didier Deschamps avait de quoi interroger. L'arrivée de Marcus Thuram à Clairefontaine ne répondait à aucun forfait parallèle et elle aurait pu être interprétée comme le signe que la situation de Karim Benzema, blessé depuis deux mois, préoccupait le staff des Bleus.

Mais le sélectionneur s'est montré très clair ce lundi en conférence de presse : la sélection, certes très tardive, de l'attaquant de Mönchengladbach n'a rien à voir avec le bulletin de santé du Madrilène. "C'est vrai que j'ai fait une première liste des 25 même si je vous ai dit que j'avais des deadlines à respecter (ndlr : jusqu'à ce lundi à 19h), a fait savoir Deschamps. Dans mon esprit, je savais que j'allais prendre un 26e mais je voulais avoir du recul par rapport à tous les matches qu'il restait à jouer pour avoir une photographie la plus claire possible. Ce 26e pouvait être dans les trois lignes. J'ai pris le joueur que j'avais à l'esprit qui pouvait être le 26e mercredi dernier. Ce n'est pas par rapport à Karim ou un autre attaquant qui pourrait nourrir des inquiétudes."

Dans la compétition, on n'a pas de bouée de sauvetage

Comprendre que Thuram aurait pu figurer dès mercredi dernier dans la liste mais que le sélectionneur s'est ménagé une porte de sortie. Alors qu'aucun nouveau forfait, sinon celui de Presnel Kimpembe compensé par l'arrivée d'Axel Disasi, n'est venu perturber le groupe ce week-end, Thuram peut rentrer dans la liste.

Le sélectionneur, qui a très longtemps fait savoir qu'il préférait partir avec un groupe resserré à 23 noms, a expliqué pourquoi il a finalement décidé de l'élargir : "J'ai les garanties suffisantes, on va gérer comme. Les 24, 25 et 26e seront sur le banc et puis, dans la compétition, on n'a pas de bouée de sauvetage." Alors entre Disasi et Thuram, Deschamps en a embarquées deux avec lui sur le gong. On n'est jamais trop prudent.

