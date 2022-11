A une huit jours de l'entrée en lice de l'équipe de France dans le Mondial contre l'Australie, Didier Deschamps lève peu à peu les doutes qui entourent son onze de départ. Le forfait de Presnel Kimpembe et l'arrivée d'Axel Disasi pour le remplacer ont nourri les interrogations quant à l'identité de sa charnière centrale.

Le sélectionneur s'est montré très clair sur l'absence de dernière minute du Parisien : "La réalité, celle de mercredi n'est pas celle d'aujourd'hui, a-t-il fait savoir. Il y a sa situation physique et son ressenti. C'est quelqu'un qui est honnête. Il a eu l'honnêteté de faire face à la réalité même si elle est douloureuse. On va avoir des batailles à livrer et malheureusement "Kim" n'a pas tous les éléments pour être prêt à ce qui nous attend."

Le changement de système a modifié en profondeur le casting de la défense. En 3-5-2, Deschamps aurait pu faire confiance à Jonathan Clauss ou Kingsley Coman, Jules Koundé, Raphaël Varane, Lucas Hernandez et Théo Hernandez. A quatre derrière, la donne est complètement différente.

Premier constat du sélectionneur, dans une défense à quatre éléments : "Lucas Hernandez est latéral gauche avant tout", a-t-il jugé ce lundi en conférence de presse. C'est donc un duel entre les deux frères Hernandez qui se profile pour occuper le flanc gauche de l'équipe de France à la Coupe du monde. Conséquence directe, une place se libère dans l'axe gauche, surtout avec le forfait de Presnel Kimpembe ce lundi matin.

Presnel Kimpembe lors de Croatie - France Crédit: Imago

Upamecano ou Konaté vont se disputer l'axe gauche

Là-encore, le sélectionneur s'est montré très clair devant la presse : "Les deux censés pouvoir tenir cette place même si d'autres peuvent le faire : Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano." Soit le défenseur de Liverpool (2 sélections), soit celui du Bayern (7 sélections), débutera donc la rencontre face à l'Australie.

Le pari est osé autour de deux joueurs très inexpérimentés en équipe de France dont l'un, Konaté, revient d'une longue blessure et l'autre, Upamecano, reste sur des débuts ratés dans les grandes largeurs en Bleu. Mais la blessure de Kimpembe laisse peu d'options.

Alors qu'un seul des huit joueurs censés couvrir les postes de défenseurs centraux est gaucher (Lucas Hernandez), Deschamps a confirmé que lancer une charnière composée exclusivement de droitiers ne lui posait aucun problème : "Dans une défense à trois, j'aurais privilégié un gaucher (ndlr : pour remplacer Kimpembe). A deux, c'est différent. J'ai des droitiers qui jouent à gauche."

Toujours des doutes pour Varane

Le côté droit de la défense semble un peu plus limpide. Benjamin Pavard devrait occuper l'aile, mais un doute subsiste quant à l'identité de celui qui l'accompagnera. Raphaël Varane devrait être celui-ci. Mais il n'a plus joué depuis le 22 octobre et une blessure à la cuisse droite (lésion au biceps fémoral). Sera-t-il dans les temps pour débuter la compétition ?

Didier Deschamps est loin d'être catégorique : "Raphaël est dans son protocole, il a accentué son travail athlétique, il a retouché le ballon, a simplement déclaré le sélectionneur. Il a encore des étapes à franchir. Il va bien, il a le moral et de bonnes sensations. Il est censé être dispo pour le premier match."

En cas d'absence, Axel Disasi, mais surtout William Saliba seront les premiers recours au Mancunien. S'il est bien difficile d'établir aujourd'hui avec certitudes le quatuor qui défendra le but d'Hugo Lloris dans une semaine, les rôles sont, au moins, définis.

Composition de la défense telle qu'annoncée par Didier Deschamps :

Latéral gauche : Théo et Lucas Hernandez

Axial gauche : Konaté et Upamecano

Axial droit : Varane, Saliba et Disasi

Latéral droit : Pavard et Koundé

