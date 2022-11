Encore un champion du monde en moins. Presnel Kimpembe a fini par perdre sa course contre-la-montre. Touché aux ischios puis au tendon d'Achille, le défenseur du PSG n'avait disputé que 74 minutes depuis mi-septembre. "Je vais très bien, la santé, c'est le plus important", triomphait-il dimanche chez nos confrères d'Amazon Prime après la victoire de Paris face à Auxerre (5-0). Mais ce lundi, la sentence est tombée comme un couperet : il laisse sa place dans le groupe de Didier Deschamps à Axel Disasi. Jamais appelé en équipe de France, le Monégasque débarque au meilleur des moments.

La décision est venue de Kimpembe lui-même si on en croit à la fois le communiqué de l'équipe de France et le message posté par le champion du monde : "Après différents tests réalisés avec les équipes techniques du PSG et de l'équipe de France, j'ai pris la décision de ne pas jouer la Coupe du monde", a fait savoir le défenseur central.

