1/2 finales: le Real et River Plate grandissimes favoris

Deux classes d'écart. Au minimum. River Plate et le Real Madrid entrent en jeu en demi-finales du Mondial des clubs, mardi et mercredi (16h30 GMT) aux Emirats Arabes Unis, avec le statut de grandissimes favoris face respectivement aux locaux d'Al Ain et aux Japonais des Kashima Antlers. Fraîchement auréolés de leur victoire dans la Copa Liberadores, l'équivalent latino-américain de la Ligue des champions, les "Millionaires" fouleront les premiers la pelouse, mardi (16h30) face à Al Ain.

Dans leurs rangs, Nacho Scocco, rétabli d'une blessure au mollet droit, pourrait affronter une équipe dont il a porté les couleurs, lors de la saison 2011/12. L'Uruguayen Rodrigo Mora, souffrant d'une hanche, est, lui, plus qu'incertain. River Plate a remporté une fois l'épreuve, sous son ancienne version, la Coupe Intercontinentale, en 1986 aux dépens du Steaua Bucarest. En 2015, River Plate avait échoué (3-0) en finale contre le FC Barcelone.

Quant à Al Ain, ce club emirati, qui participe en tant qu'invité au titre de représentant du pays organisateur, il a battu en ouverture le Team Wellington aux tirs au but (3-3 à l'issue du temps réglementaire) puis l'Espérance Tunis plus facilement (3-0). L'attaquant suédois Marcus Berg, ancien joueur du Panathinaikos, du PSV Eindhoven et du Hambourg SV, est le seul élément d'envergure internationale d'une équipe entraînée par le Croate Zoran Mamic.

Le Real Madrid, qui aura en face de lui dans la seconde demi-finale, mercredi, la formation nipponne des Kashima Antlers, est double tenant du titre d'un tournoi dont il a remporté trois des quatre dernières éditions, en 2014, 2016 et 2017. Le club merengue, codétenteur du record de victoires (3) avec le Barça, aimerait bien réussir cette année le quadruplé avec trois victoires de rang.

"Nous voulons revenir à la maison avec le titre. Notre objectif est simplement de gagner, c'est la mentalité du club", a prévenu Sergio Ramos, le capitaine du Real Madrid, qui a participé aux trois derniers titres de son équipe, dans des propos sur le site internet de la Fifa. Tony Kroos, le milieu international allemand du club madrilène, est le seul joueur présent à avoir remporté quatre fois le trophée : une fois sous les couleurs du Bayern Munich, trois fois sous celles du Real. Ronaldo l'a également soulevé à quatre reprises: trois fois avec le Real et une fois avec Manchester United.

Les joueurs de Santiago Solari devront cependant se méfier des Kashima Antlers, surprenant finaliste de l'édition 2016, qui a dominé pour aller en demi-finales le club mexicain de Chivas Guadalajara 3 à 2.

Programme des demi-finales (heures GMT):

Mardi (16h30)

River Plate (ARG) - Al Ain (EAU)

Mercredi (16h30)