Elles ont tenu leur rang, et réussi leur entrée en matière. Les Bleues ont remporté le match d'ouverture du Mondial ce vendredi soir au Parc des Princes, en disposant très largement de la Corée du Sud (4-0). L'équipe de France l'a emporté grâce à des réalisations d'Eugénie Le Sommer (9e), un doublé de Wendie Renard (35e, 45e) et un but d'Amandine Henry (85e). Les joueuses de Corinne Diacre ont confirmé leur bonne forme, affichée lors des matches amicaux, en signant un sixième succès de rang. De bon augure pour la suite de la compétition.

Plus d'infos à venir...