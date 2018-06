Après France-Pérou (1-0) - Matuidi : "Il ne faut pas me demander d'aller dribbler comme Kylian"

Blaise Matuidi a toujours été un soldat. De ceux sur lesquels on peut compter les yeux fermés. Parce que l'homme a le sens du sacrifice. Il l'a toujours eu. Et l'aura, sans doute, jusqu'au terme de sa carrière. Jeudi face au Pérou (1-0), au cœur d'un match où il fallait répondre présent dans le combat et l'engagement, il en a donné une nouvelle preuve en faisant passer l'équipe devant son cas personnel.

Aligné en position plus avancée qu'à l'accoutumée et chargé de boucher l'aile droite péruvienne tout en essayant d'apporter un peu offensivement, le Bianconeri n'a pas vécu sa meilleure soirée sous le maillot bleu. Ne comptez pas sur lui pour s'en plaindre. Ni le dire. Il a juste fait ce que Didier Deschamps lui demandait, avec ses qualités.

Comme les copains, Blaise Matuidi a beaucoup couru lors de sa 69e sélection. Parfois dans le vide. Mais toujours avec du cœur et de l'énergie à revendre. Déçu de ne pas démarrer samedi face à l'Australie (2-1), l'ancien Parisien avait rongé son frein toute la semaine et montré lors des séances d’entrainement qu'il avait de l'essence dans le moteur. Demandez donc aux U19 du Spartak qui l'avaient eu sur le paletot, dimanche lors de l'opposition qui avait opposé les "coiffeurs" aux jeunes Moscovites…

Vidéo - "Matuidi à gauche, ça condamne les attaques sur le côté" 00:42

A Iekaterinbourg et dans une position inhabituelle et même contre-nature, il a fait de son mieux. Et ça n'a pas été très brillant. Parce que si Blaise Matuidi est un maitre harceleur, cette position plus haute et excentrée l'a quelque peu désarçonné. Notamment lors des premières minutes du match. "Au début, j'ai dû me familiariser un peu au poste, bien sûr. Mais après, je pense que je me suis bien senti, a-t-il analysé. Cela dit, il ne faut pas me demander plus. Le coach le sait très bien : il ne faut pas me demander d'aller dribbler en un contre un comme Kylian…", a-t-il plaisanté.

Ça tombe bien, Didier Deschamps n'est pas près de lui demander de faire exploser les défenses adverses. Que Matuidi continue à faire du Matuidi. A ses yeux, ça suffira amplement. Face au Pérou, ça a changé beaucoup de choses dans son équipe. "Blaise a joué dans son registre, il a amené beaucoup de densité, d'agressivité et de course. On a besoin d'équilibre. Ce système requiert beaucoup d'efforts sur les côtés", a analysé un Didier Deschamps ravi de la solidité de ses hommes et satisfait de l'abattage de "Blaisou".

Reverra-t-on pour autant Blaise Matuidi face au Danemark, mardi à Moscou ? Deschamps n'en a pas dit plus quant à ses intentions futures. Et le principal n'en a pas plus idée que les observateurs. Mais, une chose est sûre, il se pliera aux désirs de DD. Pour le bien du groupe. "Je joue où le coach me dit de jouer". Soldat, jusqu'au bout.