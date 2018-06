Argentine - Croatie : et si l’Argentine tombait ?

Le contexte

Et si le finaliste malheureux de 2014 ne passait pas la phase de groupes ? Au regard de l’effectif argentin, qui compte dans ses rangs l’un des deux meilleurs joueurs du monde, l’hypothèse paraissait évidemment saugrenue avant le coup d’envoi du Mondial. Elle a pourtant pris du corps, après le nul inaugural de l’Argentine contre l’Islande samedi (1-1), marqué par le penalty manqué de Lionel Messi.

Dans le même temps, son concurrent a priori le plus sérieux, la Croatie, s’imposait sans éclat face au Nigéria (2-0). Conséquence : la rencontre entre les deux favoris du groupe D est d’ores et déjà cruciale. La Croatie peut bien sûr valider sa qualification en fonction du résultat de Nigéria - Islande. Mais elle peut, surtout, réduire drastiquement les chances de son adversaire du jour, et le plonger encore un peu plus dans la crise.

Certes, la Croatie n’a pas été géniale pour son entrée en lice, réussissant l’exploit de marquer deux buts en ne cadrant qu’un tir. L’affaire Kalinic, renvoyé du groupe pour avoir refusé d’entrer en jeu, a également secoué l’équipe de Zlatko Dalic. Ses répercussions sont pourtant minimes, par rapport à l’ouragan qui agite l’Argentine. Dans l’oeil du cyclone ? Lionel Messi, et surtout Jorge Sampaoli. L’idole Diego Maradona y est allé de son commentaire sur le sélectionneur, sur la chaîne vénézuélienne Telesur : "C’est une honte. Ne pas avoir préparé le match en sachant que les Islandais mesurent 1,90m… J’ai l’impression qu’il y a une colère générale au sein de l’équipe."

Vidéo - "Le plan de jeu de l'Argentine est trop simpliste pour aller loin" 00:54

Les Argentins ont joué l’unité en conférence de presse mardi. Tous ont eu un mot pour Messi, notamment Paulo Dybala, qui n’est pas entré en jeu contre l’Islande : "Nous sommes tous avec lui. Il sait qu'il peut compter sur le soutien de nous tous plus que jamais. Nous sommes là pour l'aider à chaque moment." Le défenseur Gabriel Mercado a lui confirmé que l’équipe d’Argentine s’était essayée à un nouveau dispositif. Enzo Pérez pourrait y remplacer Biglia, et Pavon suppléer Di Maria. Pas suffisant, pour l’instant, pour calmer les détracteurs de Sampaoli en Argentine. Une victoire, et tout serait oublié. À l’inverse, une défaite, et le sélectionneur, comme le disait Maradona mardi, pourrait bien "ne pas rentrer en Argentine"...

Le joueur à suivre : Lionel Messi

Qui d’autre ? Espoir de toute la nation argentine, Lionel Messi a failli contre l’Islande, en manquant un tir au but décisif - son quatrième échec lors de ses sept dernières tentatives. Si, par le passé, il s’est fait une spécialité de répondre à chaque exploit de Cristiano Ronaldo (et vice-versa), il est apparu cette fois-ci bien en-dessous de son rival, et incapable de porter son équipe. Il a été, en plus, malheureux, frappant onze fois au but sans marquer. Certes, avec ses autres arguments offensifs, l’Argentine ne devrait pas dépendre que de Messi. C’est pourtant lui qui concentre toutes les attentions – et toutes les critiques. S’il veut profiter de l’une de ses dernières chances de remporter un titre avec sa sélection, il devra malgré tout élever le niveau.

Vidéo - "Le Mondial de Messi va être vu à travers le prisme Ronaldo" 02:20

Trois stats à avoir en tête

1. Sergio Agüero a marqué contre l’Islande son premier but en Coupe du monde, malgré deux participations en 2010 et 2014 et huit matches joués.

4. Lionel Messi a raté quatre des sept derniers penalties qu’il a tiré avec l’Argentine et le FC Barcelone.

27. Contre l’Islande, l’Argentine a tiré 27 fois au but sans marquer, un record pour l’instant sur ce Mondial.

Ils ont dit

Zlatko Dalic, sélectionneur de la Croatie :

" "J’ai regardé le match de l’Argentine [contre l’Islande, NDLR], et j’étais content de voir qu’ils ne jouaient pas si bien." "

Diego Maradona, vainqueur du Mondial 1986 avec l’Argentine :

" "C’est une honte de ne pas avoir de plan de jeu. Je n’accuse pas les joueurs mais l’entraîneur. En jouant comme ça, il ne pourra pas revenir en Argentine." "

Gabriel Mercado, défenseur de l’Argentine :

" "Messi a tiré mille penalties et marqué mille buts, alors qui suis-je pour dire quelque chose après son raté ?" "

Notre avis

À défaut d’être brillante, l’équipe de Croatie est apparue pour son entrée en lice solide et disciplinée. Tout ce que n’a pas été l’Argentine, très faible en défense. C’est évident : quel que soit le changement de système, l’Albiceleste ne sera jamais le genre d’équipe à gagner 1-0, et continuera à encaisser des buts. Ce qui fera la différence, c’est son animation offensive. Avec un Messi qui devrait logiquement se mettre en route, un Agüero qui a enfin trouvé la faille en Coupe du monde, et un Dybala qui pourrait sortir du banc, sans citer Higuain ou Di Maria, l’Argentine peut menacer n’importe quelle équipe. Il suffira qu’elle soit moins prévisible, plus en réussite, et qu’elle puisse compter sur son numéro 10 à son meilleur niveau.