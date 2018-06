Coupe du monde 2018 - Le Panama est déjà heureux d'être là

Le profil du Panama

Palmarès : Copa Centroamericana 2009, Finaliste de la Gold Cup en 2005 et 2013

Classement Fifa : 55e

Son parcours en qualification

La toute première participation du Panama à une phase finale de Coupe du monde est le résultat d'une longue lutte sur le terrain et de quelques polémiques. Exemptés des trois premiers tours de qualification de la Zone CONCACAF en vertu de leur classement FIFA, les hommes d'Hernan Gómez ont débuté leur campagne en novembre 2015 et fini deuxièmes d'un groupe qui comprenait également le Costa Rica, Haïti et la Jamaïque.

Les choses sérieuses ont ensuite commencé avec le 5e tour et un groupe composé du Mexique, des États-Unis, du Costa Rica, du Honduras, de Trinité-et-Tobago et donc du Panama. Les six équipes se disputaient trois billets automatiques pour la Russie plus un quatrième pour un barrage qui correspondait davantage aux modestes objectifs des Panaméens. Cependant, une ultime victoire 2-1 sur le Costa Rica en octobre 2017 (entachée tout de même d'un premier but fantôme) et une défaite 2-1 des Etats-Unis à Trinité-et-Tobago dans le même temps ont permis aux Canaleros d'arracher le troisième ticket pour le Mondial russe. Les 4 millions de Panaméens ont même pu dignement fêter la qualification grâce à un jour de congé supplémentaire accordé par le gouvernement.

Le onze du Panama

Penedo - Murillo, Machado, Torres, Escobar, Ovalle - Gomez, Godoy, Cooper, Quintero - Pérez

La star

A 37 ans, Blas Perez continue de marquer des buts en sélection. Le joueur du club guatémaltèque du CSD Municipal a débuté en sélection en 2001 et a connu des expériences en Colombie, en Espagne, au Mexique et en MLS. Il n'a peut-être plus ses jambes de 20 ans mais il répond toujours présent pour les Canaleros qu'il a contribué à propulser vers leur première Coupe du monde.

Solide attaquant, Blas Perez s'est montré particulièrement décisif par deux fois durant les éliminatoires. Il a marqué lors du précieux match nul obtenu contre le Honduras (2-2) et le fameux but fantôme lors de l'ultime succès 2-1 contre le Costa Rica lui a été attribué. Le vétéran sait même bénéficier d'une certaine réussite.

Le jeune à suivre

Michael Amir Murillo a quitté le club panaméen du San Francisco FC pour rejoindre les New York Red Bulls au début de l'année 2017. Il s'est rapidement acclimaté à la MLS et est devenu un titulaire indiscutable. Le défenseur central de 22 ans a couronné sa belle saison 2017-18 en étant nommé dans le Meilleur XI de la Ligue des Champions de la CONCACAF après avoir notamment impressionné avec les Red Bulls en demi-finales face aux futurs champions de Guadalajara.

Le sélectionneur

Si le Panama va découvrir le Mondial, Hernan Darío Gómez ne manque pas d'expérience internationale. Il deviendra le quatrième entraîneur à avoir coaché trois pays différents dans une Coupe du monde. Le Colombien a déjà dirigé son pays natal en France 1998 et l'Équateur au Japon et en Corée du Sud en 2002. Il a aussi été sélectionneur du Guatemala entre 2006 et 2008. Gomez, 62 ans, a également entraîné plusieurs clubs colombiens et était adjoint du sélectionneur Francisco Maturana lors des Mondiaux 1990 et 1994.

Son histoire en Coupe du monde

Tout commencera en Russie.

Pourquoi cette Coupe du monde sera la bonne

Ce sera la toute première et elle est donc déjà réussie ou presque pour les novices Canaleros. Ils vont pouvoir se mettre en évidence devant le public mondial et se mesurer aux meilleures nations. Ils sauront sans aucun doute profiter de l'événement et auront aussi à coeur de bien représenter leur pays et leurs 4 millions de supporters.

Son programme dans le groupe G

18 juin : Belgique - Panama

24 juin : Angleterre - Panama

28 juin : Panama -Tunisie