La phase de groupes a rendu son verdict dans notre élection du vainqueur ultime de la Coupe du monde de football. Huit champions du monde ont validé leur billet pour les quarts de finale et il vous revient désormais de les départager. A l'affiche : un duel fratricide entre le Brésil 1970 et sa version de 1958, une rencontre de choix entre France 2018 et Espagne 2010, un choc Allemagne 2014 - Brésil 2002 et un match spectaculaire entre France 1998 et Argentine 1986. A vous de jouer en votant à la fin de cet article.

Brésil 1970 vs Brésil 1958

Ad

Brésil 1970

Coupe du monde France 98 ? Brésil 2002 ? Votez pour le champion du monde ultime HIER À 22:40



Pourquoi lui : Brésil 1970, deux mots accolés à la puissance évocatrice folle, celle d’une équipe au sommet de son art, portée par des joueurs offensifs d’exception. Pelé est le fer de lance et il a à ses côtés Jairzinho, Tostao, Rivelino, Gerson ou encore Carlos Alberto. Le collectif auriverde touche au magique et la finale, remportée 4-1 contre l’Italie, symbolise la toute-puissance brésilienne. Le sacre de la plus belle équipe de l’histoire à l’issue du plus beau Mondial de l’histoire ? Il n’est pas interdit de le penser.

Le sélectionneur : Mario Zagallo

Le onze aligné en finale : Félix – Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo – Clodoaldo, Gerson – Jairzinho, Tostao, Pelé, Rivelino Premier du groupe A avec 44% des votesBrésil 1970, deux mots accolés à la puissance évocatrice folle, celle d’une équipe au sommet de son art, portée par des joueurs offensifs d’exception. Pelé est le fer de lance et il a à ses côtés Jairzinho, Tostao, Rivelino, Gerson ou encore Carlos Alberto. Le collectif auriverde touche au magique et la finale, remportée 4-1 contre l’Italie, symbolise la toute-puissance brésilienne. Le sacre de la plus belle équipe de l’histoire à l’issue du plus beau Mondial de l’histoire ? Il n’est pas interdit de le penser.Mario Zagallo: Félix – Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo – Clodoaldo, Gerson – Jairzinho, Tostao, Pelé, Rivelino

Brésil 1958



Pourquoi lui : l’heure du couronnement a sonné pour la Seleçao. En Suède, le Brésil suscite l’admiration avec un jeu léché et, à la pointe de son attaque, un phénomène de 17 ans, un certain Pelé. Auteur de 6 buts, soit un de plus que son copain d’attaque Vava, auteur comme lui d’un doublé en finale contre le pays hôte (5-2), l’espoir de Santos grimpe sur le toit du monde. Garrincha, autre magicien vêtu de jaune, et les siens tiennent leur première Coupe du monde.

Le sélectionneur : Vicente Feola

Le onze aligné en finale : Gilmar – Djalma Santos, Orlando Peranha, Bellini, Nilton Santos – Garrincha, Zito, Didi, Zagallo - Vava, Pelé Quatrième du groupe B avec 10% des votesl’heure du couronnement a sonné pour la Seleçao. En Suède, le Brésil suscite l’admiration avec un jeu léché et, à la pointe de son attaque, un phénomène de 17 ans, un certain Pelé. Auteur de 6 buts, soit un de plus que son copain d’attaque Vava, auteur comme lui d’un doublé en finale contre le pays hôte (5-2), l’espoir de Santos grimpe sur le toit du monde. Garrincha, autre magicien vêtu de jaune, et les siens tiennent leur première Coupe du monde.Vicente FeolaGilmar – Djalma Santos, Orlando Peranha, Bellini, Nilton Santos – Garrincha, Zito, Didi, Zagallo - Vava, Pelé

ALORS ? Brésil 1970 Brésil 1958

France 2018 vs Espagne 2010

France 2018

Deuxième du groupe A avec 20% des votes

Pourquoi elle : une assise solide, des défenseurs buteurs aux meilleurs moments, un milieu costaud et une puissance de feu offensive capable d’annihiler tous les adversaires, tel fut le cocktail explosif des Bleus en Russie. Redoutables en transition, comme lors du 8e de finale mémorable contre l’Argentine (4-3), les hommes de Deschamps ont fait triompher l’abnégation, la vitesse et une formidable capacité d’adaptation pour remettre la France sur le toit du monde.

Le sélectionneur : Didier Deschamps

Le onze aligné en finale : Lloris – Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez – Pogba, Kanté – Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud

Espagne 2010

Troisième du groupe B avec 20% des votes

Pourquoi elle : le meilleur des deux mondes – le Barça et le Real – réuni dans une équipe nationale au jeu léché. Certes, les scores n’ont pas été à la hauteur du football pratiqué par la Roja, à l’image de la finale gagnée 1-0 après prolongation contre les Pays-Bas, mais Iniesta et les siens ont marqué les esprits en Afrique du Sud, entre force collective immense et rare justesse technique. Le tiki-taka, c'est plus fort que toi.

Le sélectionneur : Vicente del Bosque

Le onze aligné en finale : Casillas – Ramos, Piqué, Puyol, Capdevila – Xavi, Busquets, Xabi Alonso – Pedro, Villa, Iniesta

QUI SORT VAINQUEUR DE CE DUEL ? France 2018 Espagne 2010

Allemagne 2014 vs Brésil 2002

Allemagne 2014

Troisième du groupe A avec 10% des votes

Pourquoi elle : du talent, de la détermination et de l’efficacité. Le Brésil, humilié 7-1 en demi-finale devant son public, n’a pas fini de faire des cauchemars d’une Mannschaft solide, joueuse et finalement impériale au Brésil. Les Bleus se casseront les dents sur son bloc en quart de finale, tout comme l’Argentine de Messi dans le match pour le titre. L’Allemagne gagne encore et Miroslav Klose devient le meilleur buteur de l’histoire du Mondial en terre auriverde.

Le sélectionneur : Joachim Löw

Le onze aligné en finale : Neuer – Lahm, Boateng, Hummels, Höwedes – Kramer, Schweinsteiger, Kroos – Müller, Klose, Özil.

Brésil 2002

Deuxième du groupe B avec 28% des votes

Pourquoi lui : une sacrée cuvée que ce Brésil 2002. C’est simple, la Seleçao compte en son sein pas moins de 4 joueurs qui décrocheront le Ballon d’Or : un jeune Kaka est encore aux portes de la gloire, éclipsé par le magnifique trio offensif Ronaldinho-Rivaldo-Ronaldo. Le dernier nommé connaît un tournoi de rêve en Corée du Sud et au Japon. "Il Fenomeno" chamboule les amoureux de ballon rond en signant un retour fracassant sur le devant de la scène après de graves blessures à répétition. Auteur de 8 buts, dont 2 en finale contre l’Allemagne, il est le grand artisan de la 5e étoile auriverde.

Le sélectionneur : Luiz Felipe Scolari

Le onze aligné en finale : Marcos – Lucio, Edmilson, Roque Junior – Cafu, Gilberto Silva, Kleberson, Roberto Carlos – Ronaldinho – Rivaldo, Ronaldo

VOUS VOTEZ POUR... Allemagne 2014 Brésil 2002

Argentine 1986 vs France 1998

Argentine 1986

Quatrième du groupe A avec 10% des votes

Pourquoi elle : quatre ans après la prestation individuelle marquante de Paolo Rossi, c’est une autre individualité qui va prendre toute la lumière au Mexique. Son nom ? Diego Armando Maradona, formidable maître à jouer d’une Argentine solide défensivement et portée par les inspirations géniales de son numéro 10, auteur d’un doublé mythique en quart de finale contre l’Angleterre (2-1) puis contre la Belgique en demie (2-0). En finale, l’Albiceleste vient à bout de la RFA. Le Pibe de Oro vient de conquérir le monde.

Le sélectionneur : Carlos Bilardo

Le onze aligné en finale : Pumpido – Cuciuffo, Brown, Ruggeri – Giusti, Burruchaga, Batista, Enrique, Olarticoecha - Valdano, Maradona

France 1998

Premier du groupe B avec 33% des votes

Pourquoi elle : à la maison, la bande emmenée par Aimé Jacquet se sent pousser des ailes, loin des critiques qui s’abattent sur le sélectionneur tricolore avant le tournoi. En France, les Bleus se reposent sur une extraordinaire défense, un groupe complet et un collectif parfaitement équilibré sublimé par moments par Zinédine Zidane. Son doublé en finale contre un Brésil surclassé 3-0, qui fait suite à trois matches des plus tendus contre le Paraguay, l’Italie et la Croatie, propulse l’équipe de France à des hauteurs inédites, là où les étoiles se décrochent.

Le sélectionneur : Aimé Jacquet

Le onze aligné en finale : Barthez – Thuram, Leboeuf, Desailly, Lizarazu – Karembeu, Deschamps, Petit – Zidane – Djorkaeff, Guivarc’h

ET ENFIN... Argentine 1986 France 1998

Coupe du monde Brésil 1970 ? Votez pour le champion du monde ultime HIER À 23:09