Coupe du monde - Bleus - "N'Golo Kanté, d'un coup, il sort de terre"

L'Euro avait fini par mal se terminer pour N'Golo Kanté, sacrifié en 8e de finale pour le 4-4-2. C'est dans ce système qu'il a goûté sa revanche ce jeudi. Et deux ans plus tard, plus personne n'oserait sortir le génial milieu de terrain. Précieux face à l'Australie, il fut encore essentiel face au Pérou en grattant une tonne de ballons (13 pour être tout à fait exact). Lucas Hernandez ne le côtoie que depuis quelques semaines. Il est rapidement tombé sous le charme : "Ngolo, tu le vois partout", a témoigné le Madrilène dans les couloirs de la Iekaterinbourg Arena. "D'un seul coup, il sort de terre. Franchement, c'est incroyable de jouer avec un joueur comme ça qui te récupère je ne sais pas combien de ballons. En espérant qu'il continue comme ça."

Hernandez n'a pas trop de souci à se faire. Kanté a mis trente minutes à rentrer dans sa Coupe du monde, le temps de prendre la température de l'évènement. Passée cette première demi-heure poussive face à l'Australie, il n'a plus fléchi. "Il est à ce niveau depuis un moment", a expliqué son coéquipier à Chelsea, Olivier Giroud. "C’est un bonheur de jouer avec lui et il est très, très important pour l’équipe." "C'est un leader à sa manière", l'a adoubé capitaine Lloris. "Il est tellement précieux dans la récupération et l'utilisation du ballon." Ce samedi, Kanté ne s'est pas contenté de gratter des munitions, il a aussi rechargé le canon.

Vidéo - "Matuidi à gauche, ça condamne les attaques sur le côté" 00:42

" Il facilite le football "

Il a servi de première rampe de lancement et a su aérer le jeu avec justesse. Kanté est même parfois sorti de son registre, balle au pied. C'est sa complicité et sa complémentarité avec Paul Pogba dans l'entrejeu qui a fait basculer la rencontre : "Avec Pogba, on a fait un bon match, mieux que contre l'Australie", a simplement témoigné celui qui est bien plus efficace sur le terrain qu'au moment d'évoquer son cas personnel. "On a la chance de jouer pour l'équipe de France, on doit donner le maximum. C'est pour ça que je fais des efforts."

Pour chercher les louanges, mieux vaut se tourner vers son compère du milieu : "N'Golo facilite le football, il court partout et il a 15 poumons", s'est amusé Pogba. Les deux hommes ont démontré que le 4-4-2 pouvait tout à fait fonctionner avec eux. Le volume de Kanté libère Pogba, les deux hommes sont parfaitement complémentaires. Le doute qui entourait leur association est en partie levé. "C'est Kanté qui tient l'équilibre", a continué un Lloris charmé. A l'Euro, il a joué le rôle de fusible et a sauté pour le bien de l'équipe. Aujourd'hui, il est la clé de voûte et il ne vaut mieux pas qu'il lui arrive quelque chose pour le bien de l'équipe.