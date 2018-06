Coupe du monde : Pour battre le Pérou, le Danemark a donné la recette aux Bleus

Vainqueurs laborieux de l’Australie en ouverture du Mondial samedi (2-1), les Bleus ont dû scruter avec attention l’autre rencontre du groupe C entre le Pérou et le Danemark. Ces derniers se sont imposés de justesse, grâce à un but de Poulsen (1-0). La rencontre a mis en lumière les nombreuses qualités péruviennes : enthousiasme, rapidité et agressivité, notamment. Mais les Danois ont également souligné leurs quelques défauts. La France peut s’en inspirer, avant la confrontation de jeudi face aux Sud-Américains (17h).

Résister à l’enthousiasme

Le Pérou a impressionné, notamment en première mi-temps. L’équipe de Ricardo Gareca a dominé le début de match, en se reposant sur une agressivité sans faille à la récupération. Cueva, positionné derrière l’attaquant, Carrillo ou Flores ont récupéré plusieurs ballons hauts, et mis immédiatement en danger le Danemark lors de ses erreurs de relance. Renato Tapia a également bénéficié de beaucoup de liberté en début de match, ce qui lui a permis d’orienter le jeu avec réussite : le pressing danois, plus intense ensuite, l’a rendu plus discret.

Les Bleus devront donc être solides face à l’enthousiasme péruvien, et à la capacité qu’a cette équipe à pratiquer un jeu direct vers ses attaquants (Farfan en début de match, puis Guerrero, plus à l’aise dos au but). L’équipe de France devra particulièrement se méfier du côté droit péruvien, s’il est reconduit. La majorité des attaques de la Blanquirroja sont passées par Carrillo, et Advincula, derrière lui, s’est montré très offensif.

Farfan et Delaney lors de Pérou-DanemarkGetty Images

Exploiter le côté droit

Si le côté droit du Pérou a représenté le principal danger pour le Danemark, il s’est aussi révélé être sa plus grande faiblesse en phase défensive. Tapia comme Yotun n’ont que peu compensé les montées incessantes d’Advincula. C’est criant sur le but danois : une seule passe a suffi pour éliminer les deux hommes du milieu, et positionner le Danemark en une situation de trois contre trois, la latéral étant resté très haut. Il ne restait plus à Eriksen qu’à bien l’exploiter, et à Yussuf Poulsen de conclure.

De manière générale, le jeu péruvien pourrait être plus “adapté” aux Bleus que celui pratiqué par l’Australie samedi. La Blanquirroja n’a pas manqué d’agressivité mais n’a pas toujours été compacte, et a souvent subi en contre-attaque. Si les ailiers n’ont pas rechigné sur le travail défensif, quelques transitions rapides ont facilement éliminé les deux milieux axiaux du Pérou, et laissé les quatre défenseurs (ou trois, quand Advincula était avancé) livrés à eux-mêmes. Ces Bleus, taillés pour le contre dans le 4-3-3 mis en place contre l’Australie, pourront en profiter.

Carrillo face à Sisto lors de Pérou-DanemarkGetty Images

Compter sur la maladresse

Certes, le Pérou ne sera pas toujours aussi maladroit que ce samedi. Mais les attaquants de la Blanquirroja ont fait preuve d’un manque de réussite criant devant le but, multipliant les mauvais choix. Les Péruviens ont tiré 17 fois sans marquer contre le Danemark, le deuxième pire total depuis le début de la compétition après l’Argentine contre l’Islande (27). Certaines situations ont révélé toute la maladresse du quatuor offensif, notamment l’action à trois où Cueva, Carrillo et Flores ont chacun touché le ballon dans la surface (56e).

Comme si cela n’était pas suffisant, le Pérou a manqué un penalty par Cueva à 0-0. Entrée en jeu en seconde période, l’idole Guerrero s’est d’abord montrée dangereuse de la tête, et plus à l’aise dos au jeu, sans pour autant se montrer lui non plus précis. Malgré tout l’enthousiasme péruvien, il a manqué d’un peu de réussite samedi. Cela ne devrait pas arriver deux fois, mais la tendance aux mauvais choix, elle, peut subsister contre les Bleus.