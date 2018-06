Kimpembe : "On aimerait bien, nous aussi, faire du beau jeu et marquer des buts"

C'est un exercice qui ressemblait à une corvée. Mardi face au Danemark, les Bleus ont signé leur plus mauvais match en Coupe du monde depuis 2010. Il ne devait pas être nombreux à vouloir se présenter devant la presse 24 heures plus tard. Le staff a choisi d'envoyer au feu Presnel Kimpembe et Steve Mandanda, deux hommes qui ont disputé à Moscou leur premier match dans une compétition internationale.

Mais le débat n'a pas tourné autour de leur cas personnel. C'est bien la piètre prestation des Bleus et l'enchaînement de matches ratés qui ont obsédé l'auditoire quitte à irriter le portier de l'OM. "Vous avez toujours les mêmes questions, j'ai toujours les mêmes réponses", s'est emporté Mandanda sur la dernière d'entre elles.

Pour le reste, les éléments de langage étaient clairs :

Oui, les Bleus n'ont pas tout bien fait.

Non, ils ne sont pas inquiets

Le plus important, c'est la qualif'

Ce qui donne dans leur bouche. Mandanda : "Je comprends la déception, la colère. Mais ce n'est pas simple, de grandes nations ne sont pas passées. On doit mieux faire mais il ne faut pas oublier notre objectif principal : se qualifier." Kimpembe : "C'est sûr qu'on fait pas du beau, qu'on n'est pas irréprochables. Mais la qualification et la première place, ce n'est pas donné à tout le monde."

L’Allemagne est tombée à pic

A ce titre, l'élimination de l'Allemagne, un gros quart d'heure avant le début de la conférence de presse, fut une sacrée béquille pour les deux hommes et un moyen efficace d'illustrer leur propos. Mais Presnel Kimpembe ne s'en est pas tenu au discours de façade. Derrière le masque, on sentait poindre chez le défenseur central un constat un brin plus lucide : "Collectivement et individuellement, on n'a pas été tous performants", a jugé le Parisien. "On a eu trois matches compliqués. Il va falloir se réveiller pour montrer notre jeu."

Avant de préciser : "On aimerait bien faire du beau jeu nous aussi et marquer des buts. On est conscient qu'on ne produit pas ce qu'il faudrait." Un doux euphémisme. Kimpembe est le seul avec Olivier Giroud, à avoir poussé l'autocritique aussi loin. "Ce ne sont pas toujours les meilleures équipes qui arrivent au bout", a prévenu Kimpembe. Peut-être la meilleure nouvelle de la semaine pour l'équipe de France.