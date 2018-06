L'antisèche de France - Australie (2-1) : C'est dans les vieux pots…

Le jeu : Loin des promesses

Didier Deschamps n'avait pas menti : il n'avait pas regardé les cartes d'identité de ses joueurs avant de les lancer dans le grand bain, samedi. Lucas Hernandez et Benjamin Pavard étaient là au coup d'envoi. Tout comme Corentin Tolisso et, évidemment, la doublette Kylian Mbappé - Ousmane Dembélé en complément d'Antoine Griezmann. Dans cette configuration, les Bleus ont commencé par cadrer trois frappes en six minutes, avec Mbappé et Griezmann qui se sont partagés l'axe à tour de rôle. Et puis… plus grand-chose.

Devant, les fusées avaient besoin de s'élancer. Elles n'ont jamais réellement pu prendre de la vitesse. Et, derrière eux, le milieu a joué dans un entonnoir. Les seules illuminations sont venues de Pogba. Notamment celle qui a entraîné le penalty en seconde période et son but. Mais pour le reste, on était loin des promesses et des espoirs suscités.

Vidéo - "Mbappé et Dembélé se sont entêtés : il faut donner le ballon" 01:01

Les joueurs : Hernandez n'a pas déçu, Kanté a régné

Il y a quelques mois, il hésitait sérieusement quant à son avenir international. Finalement, Didier Deschamps l'a rattrapé par la manche. Après une préparation de qualité, Lucas Hernandez a enchaîné par un début de tournoi convaincant. Le joueur de l'Atlético s'est comporté comme un Australien. Il a su mettre de l'impact et tenir son côté avec autorité. N'Golo Kanté a mis quelques minutes à entrer dans son match mais après, il s’est montré impérial. Il a régné sur un milieu de terrain bancal. Le meilleur Français.

Devant, Antoine Griezmann est passé à côté et, si son but "sauve" sa journée, il ne réhausse guère sa prestation. Ousmane Dembelé et Kylian Mbappé se sont perdus dans des raids solitaires alors qu'ils auraient gagné à jouer simplement. Comme Paul Pogba, au milieu, s'est évertué à faire. Le Mancunien a donné le ballon du penalty à Griezmann et ouvert quelques brèches dans la défense océanienne. On aime ce Pogba-là. Enfin, Samuel Umtiti n'avait pas énormément de choses à se rapprocher avant ce penalty concédé…

Vidéo - "Pour Tolisso, c'est un match à oublier" 00:53

Le facteur X : Merci la VAR et la GTL

Il y a huit ans, la France n'aurait peut-être pas gagné ce match. Grâce à la VAR, pour le penalty de Griezmann, et la GoalLine Technology, sur la réalisation de Pogba, elle s'en est sortie. Merci la technologie.

Le tweet "on peut en rire maintenant, y a prescription"

La stat : 2

Avant ce France - Australie et cette Coupe du monde 2018, l'équipe de France n'avait jamais gagné deux matches inauguraux de suite. C'est désormais chose faite. Après le Honduras en 2014 (3-0), l'Australie en 2018 (2-1).

La décla : Didier Deschamps

" C'est dur pour tout le monde, mis à part les Russes, il faut batailler car les équipes se préparent toutes très bien. Je ne suis pas là pour être euphorique, on a fait le job mais on est capable de beaucoup mieux faire "

Vidéo - "Griezmann élu joueur du match, c'est un sketch" 00:35

La question : La jeunesse a-t-elle failli ?

Le football est une histoire de rapport de force. On peut décider de tout et ne rien réussir. Parce qu'on oublie souvent, sur le tableau noir, qu'il y a un adversaire en face et qu'on ne fait pas ce qu'on veut, avec son consentement absolu. Sur le terrain, l'équipe de France et ses jeunes sont tombés sur des Australiens qui n'avaient pas fait le voyage jusqu'à Kazan pour enfiler des perles.

La sélection océanienne a été fidèle à elle-même et a ressemblé au pire adversaire possible pour ces Bleus qu'on imaginait virevoltants et volants. Problème : pour prendre son envol, il faut de l'élan. Et, en plus de conserver le ballon plus que de raison, la jeunesse tricolore n'a jamais réussi à partir de loin pour se mettre en position.

Puis, il y a eu l'entrée d'Olivier Giroud. Le quatrième buteur de l'histoire des Bleus a donné le but de la victoire à Paul Pogba. Ce n’était pas beau. A l’arrachée. Mais ça compte. Et c’est symbolique : le talent, c'est bien. C'est même essentiel et indispensable. Mais pour aller loin en Coupe du monde, il faut autre chose que d’autres - souvent plus vieux - ont.