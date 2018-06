Qualifiés, éliminés, équipes en ballottage : le point groupe par groupe

Groupe A : Une finale Russie-Uruguay

Ici, pas de suspense. Après deux victoires respectives, la Russie et l’Uruguay ont d’ores et déjà leur ticket pour les huitièmes de finale. Reste désormais à déterminer le premier du groupe. Ça tombe bien, les deux nations vont croiser le fer ce lundi (16h) pour déterminer qui héritera du deuxième du groupe B. Pour l’heure, avantage aux hôtes puisque les coéquipiers d’Igor Akinfeev disposent d’une différence de but bien supérieure (+7 contre +2). Pour les Pharaons et l’Arabie Saoudite, ce dernier match sera un baroud d’honneur, histoire de repartir de Russie la tête haute.

Qualifiés : Russie, Uruguay

Russie, Uruguay Éliminées : Egypte, Arabie Saoudite

Egypte, Arabie Saoudite Le 1er du groupe affrontera le deuxième du groupe B

Le 2e du groupe affrontera le premier du groupe A

Uruguay - RussieEurosport

Groupe B : Portugal et Espagne au coude à coude, l’Iran en embuscade

Deux géants pas encore qualifiés. Après leur nul inaugural (3-3), le Portugal et l’Espagne ont tous les deux réussi à retrouver le goût de la victoire face au Maroc et l’Iran (1-0). Fait rare, les deux équipes sont à égalité parfaite avant le troisième match et, si cela devait tenir après coup, ce sont les cartons reçus par les deux équipes qui permettraient de trancher quant à la place de premier de la poule (voir règlement en fin d’article). Mais attention, car l’Iran est encore en vie. Grâce à sa victoire inaugurale, les hommes de Carlos Queiroz peuvent encore croire à l’exploit face au Portugal. L’Espagne jouera elle une équipe du Maroc d’ores et déjà éliminée.

En ballottage favorable : L’Espagne et le Portugal

L’Espagne et le Portugal En ballottage défavorable : L’Iran

L’Iran Éliminé : Le Maroc

Le Maroc Le 1er du groupe affrontera le deuxième du groupe A

Le 2e du groupe affrontera le premier du groupe A

Vidéo - À ce rythme, Ronaldo a un sacré record dans le viseur 01:19

Groupe C : Les Bleus en patron, l’Australie peut encore y croire

Mission accomplie. Grâce à leurs deux succès face à l’Australie (2-1) et le Pérou (1-0), les Bleus de Didier Deschamps ont validé leur ticket pour les huitièmes. Reste à savoir face à qui. Face au Danemark, les Tricolores devront s’assurer la place de premier pour éviter de croiser le premier de la poule D. Mais prudence car les coéquipiers de Christian Eriksen sont, mine de rien, en danger. Le nul concédé face à l’Australie laisse aux Socceroos la possibilité de renverser la table. Une défaite danoise combinée à une victoire australienne face au Pérou, déjà éliminé, pourrait permettre de créer une petite sensation.

Qualifiée : la France

la France En ballottage favorable : le Danemark

le Danemark En ballottage défavorable : l’Australie

l’Australie Éliminé : le Pérou

le Pérou Le 1er du groupe affrontera le deuxième du groupe D

Le 2e du groupe affrontera le premier du groupe D

Didier Deschamps et Paul Pogba lors du match France-Pérou.Getty Images

Groupe D : l’Argentine a son destin entre les pieds

C’est sûrement l’un des groupes les plus ouverts de cette édition russe. Après deux victoires, l’enthousiasmante Croatie est évidemment leader et qualifiée pour le tour suivant. Elle est aussi très bien partie pour terminer en tête puisque le Nigeria présente une différence de buts bien inférieure (+5 contre 0). Pour le reste, tout est ouvert. L’Islande, qui défiera la Croatie, devra impérativement s’imposer si elle veut croire à la qualif'. Mais c’est évidemment vers l’Argentine que tous les regards sont tournés. Aussi improbable que cela puisse paraître, l’Albiceleste peut réaliser une remontée au classement. Pour cela, il faudra battre le Nigéria par deux buts d’écart minimum et espérer que l’Islande ne renverse pas la Croatie. Rien d’insurmontable même si les coéquipiers de Lionel Messi n’ont pas rassuré jusqu’à présent. Pas du tout même.

Qualifiée : la Croatie

la Croatie En ballottage favorable : le Nigéria

le Nigéria En ballottage défavorable : l’Islande et l’Argentine

l’Islande et l’Argentine Le 1er du groupe affrontera le deuxième du groupe C

Le 2e du groupe affrontera le premier du groupe C

Lionel MessiGetty Images

Groupe E : Rien n’est joué, le Brésil assuré de rien

Faites vos jeux, rien ne va plus. Dans ce groupe E, une seule chose est certaine : le Costa Rica, battu à deux reprises, est d’ores et déjà éliminé. Pour le reste… Après leur nul inaugural, le Brésil et la Suisse ont su s’arracher pour aller chercher trois points contre les Ticos et la Serbie. Mais rien n’est fini. Car les coéquipiers de Sergej Milinkovic-Savic peuvent tout chambouler s’ils parviennent à faire chuter la Seleção ce mercredi. Autre solution : espérer une défaite suisse face au Costa Rica avec deux buts d’écart et arracher le nul face aux Brésiliens. Bref, c’est le bazar dans un groupe encore loin d’avoir livré tous ses enseignements.

En ballottage favorable : Le Brésil et la Suisse

Le Brésil et la Suisse En ballottage défavorable : La Serbie

La Serbie Éliminé : Le Costa Rica

Le Costa Rica Le 1er du groupe affrontera le deuxième du groupe F

Le 2e du groupe affrontera le premier du groupe F

Vidéo - L’instant Tactique : Comment le pressing de Tite a permis de magnifier l’arme fatale Neymar 01:38

Groupe F : Un éliminé à 6 points ?

Le miracle de Toni Kroos a tout remis en cause. Après deux journées, ce groupe F reste encore hyper ouvert et pourrait voir une équipe à six points éliminée mercredi. Si la Corée du Sud est d’ores et déjà éliminée, trois équipes sont encore en lice pour la qualif’ : le Mexique, qui dispose de 6 points, l’Allemagne et la Suède qui ont trois points. Si la Tri a évidemment de l’avance, une défaite face à la Suède pourrait tout bouleverser. Pour la Mannschaft, la victoire est impérative pour ne dépendre de personne. A priori, rien d’insurmontable. Mais dans ce Mondial, on ne sait jamais…

En ballottage favorable : Le Mexique

Le Mexique Éliminée : La Corée du Sud

La Corée du Sud Le 1er du groupe affrontera le deuxième du groupe E

Le 2e du groupe affrontera le premier du groupe E

Le but de Toni Kroos face à la SuèdeGetty Images

Groupe G : Une finale tranchée par… les cartons ?

Circulez, il n’y a rien à voir. Ou presque. Ici, pas de suspense, la Belgique et l’Angleterre sont qualifiés pour le prochain tour. Mais qui sera premier ? Entre les deux équipes, c’est l’égalité parfaite. Même différence de buts, même nombre de buts marqués. En clair, si la "finale" de ce groupe G devait se terminer par un nul, c’est au fair-play que les deux équipes seraient départagées (voir le règlement ici). Pour l’heure, la Belgique dispose d’un carton de plus. Mais étant donné que le premier pourrait se retrouver dans le quart de tableau du Brésil, pas sûr que ça soit forcément un objectif…

Qualifiées : La Belgique et l’Angleterre

La Belgique et l’Angleterre Eliminés : La Tunisie et le Panama

La Tunisie et le Panama Le 1er du groupe affrontera le deuxième du groupe H

Le 2e du groupe affrontera le premier du groupe H

Eden HazardGetty Images

Groupe H : Sénégal - Colombie... Bonheur au vainqueur !

La dernière journée réservera encore du suspens ! Alors certes la Pologne de Robert Lewandowski est éliminée mais pour le reste tout est ouvert. Notons d'ailleurs que les Polonais joueront un rôle d'arbitre en affrontant le Japon, actuel leader du groupe et qui n'a besoin que d'un match nul pour se qualifier pour les 8es de finale. Entre Sénégal et Colombie, les données sont plutôt simples, si la sélection africaine ne perd pas, elle sera en 8es. Dans le cas contraire, ce sont les Cafeteros qui iront jouer la phase finale. Reste que si le Japon ne bat pas la Pologne, la première place du groupe est encore jouable pour l'une de ces deux équipes.

En ballottage favorable : Le Japon

Le Japon Eliminé : La Pologne

La Pologne Le 1er du groupe affrontera le deuxième du groupe G

Le 2e du groupe affrontera le premier du groupe G