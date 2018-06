Un but de Ronaldo fait le bonheur du Portugal... et le malheur du Maroc

Cristiano Ronaldo continue de porter le Portugal. Opposés au Maroc ce mercredi après-midi pour leur deuxième match de Coupe du monde dans le groupe B, les hommes de Fernando Santos ont encore pu compter sur leur star pour s’imposer sur la plus petite des marges (1-0). Grâce au quatrième but (déjà) du quintuple Ballon d’or dans la compétition, le Portugal, peu inspiré par ailleurs dans le jeu, a pris provisoirement la tête de sa poule en attendant le match entre l’Espagne et l’Iran à 20h. De son côté, le Maroc, battu deux fois, est déjà éliminé de ce Mondial.

Après une entrée en lice en fanfare et un triplé contre l’Espagne, Cristiano Ronaldo a donc enchaîné. Et il n’a pas traîné. Après quatre petites minutes de jeu, le Portugais s’est aisément défait du marquage sur un corner pour propulser le ballon au fond des filets d’une tête plongeante au premier poteau, consécutive à un centre parfait de João Moutinho (1-0, 4e). Un but précoce et puis… plus rien quasiment pendant plus d’une demi-heure, jusqu’à la jolie parade de Monir El Kajoui devant Gonçalo Guedes (39e), bien servi par l’inévitable Ronaldo.

Un but et puis c’est tout

Les Marocains avaient pourtant fait une bonne entame de match, gagnant la majorité des duels. Mais ils se sont entêtés à attaquer plein axe et de façon désordonnée, dans le sillage d’un Younes Belhanda peu en verve (un seul tir cadré à signaler à la 55e) et en difficulté sur le plan physique. Après la pause, ils se sont toutefois montrés plus incisifs et dangereux. Le Portugal a alors pu compter sur un Rui Patricio en grande forme pour empêcher les Lions de l’Atlas d’égaliser sur une tête piquée sortie d’une exceptionnelle manchette sur sa ligne (57e).

Et quand le gardien portugais ne s’est pas interposé, les Marocains se sont montrés trop maladroits pour pouvoir espérer une autre issue que la défaite. Benatia (60e, 79e, 90e+3) et Ziyech sur coup franc (68e), bien qu’en excellente position, n’ont pas su trouver le cadre. En difficulté dans la construction du jeu, les champions d’Europe en titre se sont contentés de (bien) défendre dans le second acte.

Une tactique payante puisque le Portugal prend la tête du groupe B grâce à cette victoire, avant la confrontation entre l’Espagne et l'Iran. Le Maroc a quant à lui abandonné tout espoir de qualification et tentera de finir sur une note positive contre la Roja en clôture de ce premier tour.