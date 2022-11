Coupe du monde 2022 | L'Argentine éliminée ce samedi si elle s'incline contre le Mexique

COUPE DU MONDE - L’Argentine n’a déjà plus le droit de perdre, sous peine d’un terrible camouflet. Après sa défaite, ce mardi au Qatar face à l’Arabie Saoudite, et le match nul entre la Pologne et le Mexique, l’Albiceleste est en position d’être éliminée dès samedi. Un revers face aux Mexicains (match à partir de 20h) serait synonyme d’élimination pour Lionel Messi et compagnie. Voici pourquoi.