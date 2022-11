L'Argentine pourrait vivre deux cauchemars. Le premier serait de s'incliner face au Mexique et de devoir dire adieu à la Coupe du monde après seulement deux matches. Le second serait d'être éliminé par un but d'un joueur issu de son propre pays. Le scénario est encore abstrait. Mais l'hypothèse existe. Rogelio Funes Mori est né en 1991 à Mendoza, près des Andes, à un petit millier de kilomètres à l'Ouest de Buenos Aires. Ce samedi, il devrait être titulaire au sein du onze mexicain pour ce qui sera le match le plus important de sa vie.

Ad

Son histoire à lui n'est pas franchement comparable à celle de Breel Embolo, buteur avec la Suisse il y a quelques jours face au Cameroun , où il est né. Le lien entre Funes Mori et l'Argentine est beaucoup plus dense. Lui a grandi dans son pays natal, jusqu'à l'âge de dix ans, avant que ses parents ne décident de changer de vie et de tenter leur chance aux États-Unis. Là, il y a découvert le basket, qu'il a un temps pratiqué avec son frère jumeau, Ramiro. Sa carrière de footballeur, elle, a débuté lorsqu'il a été détecté par le FC Dallas, au mitan des années 2000, à la suite d'un concours.

Coupe du monde VIDEO – L'incroyable discours de Renard à la mi-temps avant l'exploit HIER À 22:54

Il faudra un autre concours, de circonstances cette fois-ci, pour que Funes Mori renoue avec son pays d'origine. De passage dans le Texas, des émissaires de Chelsea décident alors de l'inviter en Angleterre pour y passer des tests. Ceux-ci n'ont finalement pas été concluants. Mais des dirigeants de River Plate, présents au même moment à Londres, ont été épatés par le gamin.

Funes Mori a déjà joué avec l'Argentine

L'attaquant, pas encore majeur, est alors enrôlé par l'un des plus grands clubs de son pays. Il y peaufine sa formation, découvre le groupe professionnel et les sélections argentines U17 et U20. En 2012, il honore même sa première sélection avec les A lors d'un Superclasico face au Brésil durant lequel il entrera en fin de match. Globalement ses quatre saisons dans son pays natal sont plutôt complètes et honorables. Suffisantes, en tout cas, pour convaincre le Benfica de le recruter.

Son aventure européenne, au Portugal puis en Turquie, sera finalement un échec. Mais plutôt que de retourner en Argentine ou aux Etats-Unis, Funes Mori choisit l'entre-deux. Direction le Mexique, au CF Monterrey, l'autre club de la ville où André-Pierre Gignac est devenu une star . Funes Mori va lui aussi s'y faire un nom. Avec 47 pions en 85 matches, ses deux premières saisons sont une réussite et, déjà, certains supporters imaginent celui qui deviendra meilleur buteur de l'histoire du club porter les couleurs mexicaines.

"La moins pire des solutions à droite, c'est Pavard et non Koundé"

A l'époque, les règlements de la FIFA interdisent encore aux joueurs ayant déjà disputé un match officiel avec une sélection de changer de maillot. Mais en 2021, l'instance a assoupli les critères. Désormais, si un joueur a porté le maillot de sa sélection avant ses 21 ans, pour trois matches ou moins et depuis plus de trois ans, il est libre de défendre les couleurs d'un autre pays.

Ça tombe bien : au Mexique, Tata Martino cherche un buteur capable de remplacer le leader Raul Jimenez, victime d'une fracture du crâne. Funes Mori est naturalisé en juin 2021, alors que son frère, Ramiro, a joué une Copa America aux côtés de Messi. Rogelio, lui, dispute la Gold Cup avec El Tri dans la foulée. Au Mexique, l'idée n'a jamais fait l'unanimité, même si le joueur a tout tenté pour se mettre l'opinion dans la poche, notamment en chantant l'hymne à plein poumon.

Un Funes Mori avec Messi, l'autre contre lui

Au pays, encore aujourd'hui, tous ceux qui ne supportent pas le CF Monterrey estiment que Funes Mori n'a pas le niveau, qu'il n'a pas suffisamment joué cette année à cause de plusieurs blessures, et que d'autres éléments, y compris un autre Argentin naturalisé - Santiago Gimenez - auraient mérité sa place dans la liste pour le Mondial.

"Giroud peut terminer meilleur buteur de la Coupe du monde"

Mardi, face à la Pologne, Tata Martino a gardé l'atout dans sa manche. Raul Jimenez encore trop juste physiquement, le sélectionneur d'El Tri a préféré titulariser Henry Martin, qui n'a pas fait grand-chose pour s'installer plus durablement au poste. Selon les informations relevées par les journalistes locaux ayant pu zyeuter les entraînements, Funes Mori tient bel et bien la corde pour débuter face à l'Argentine. La bête noire.

Le Mexique n'a remporté aucune de ses dix dernières confrontations avec l'Albiceleste, qui l'a éliminé en huitièmes en 2006 puis en 2010. Alors, dans quel état d'esprit sera le joueur né à Mendoza s'il devient l'homme providentiel en marquant, samedi soir ? "Je le fêterais sûrement avec un cri de folie, a-t-il révélé dans une interview accordée à AP . Marquer en Coupe du monde est un rêve et le réaliser face à l'Argentine serait quelque chose de joli." Et cela lui permettrait, à coup sûr, d'être définitivement adopté par sa sélection d'adoption.

Coupe du monde Renard : "J'ai demandé à mes joueurs s'ils étaient venus prendre des photos de Messi" 23/11/2022 À 20:26