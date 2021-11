Oubliez le traditionnel système de barrages avec matches aller et retour. Pour se qualifier à la Coupe du monde 2022 , les barragistes devront désormais affronter deux équipes pour décrocher le précieux sésame. Pour tenter de valider les trois derniers tickets de la zone Europe pour le Qatar, douze barragistes seront sur la ligne de départ les 24 et 25 mars prochains : Les dix meilleures deuxièmes de chaque poule ainsi que les deux meilleurs vainqueurs de groupes de la dernière Ligue des Nations.

Ces deux sélections seront l'Autriche, quatrième de la poule F, et le Pays de Galles ou la République Tchèque, respectivement deuxième et troisième de la poule E. La dernière journée de la phase de groupes des éliminatoires du Mondial 2022 aura lieu ce lundi puis ce mardi et elle permettra de distribuer les derniers tickets pour les barrages : l'Italie , la Suisse, la Finlande, l'Ukraine la Turquie, la Norvège, la Pologne ou l'Albanie peuvent encore y participer.

Douze équipes réparties en trois voies

Au total, douze sélections seront réparties en trois voies. Les six équipes les plus performantes lors de la phase de groupes seront têtes de série et auront l'avantage de recevoir à l'occasion des demi-finales (24 et 25 mars 2022) qui seront tirées au sort le vendredi 26 novembre prochain à Zurich. Les deux vainqueurs de chaque voie se retrouveront en finale (sur un match sec également) les 28 et 29 mars 2022. Les pays qui recevront lors des trois finales seront décidés lors du tirage au sort.

Les équipes déjà qualifiées pour les barrages du 24 au 29 mars 2022

Portugal

Suède

Pays de Galles

République Tchèque

Ecosse

Autriche

Russie

Macédoine

Italie ou Suisse

Finlande ou Ukraine

Turquie ou Norvège

Pologne ou Albanie

