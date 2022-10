Football

Éric Cantona, ancien joueur de l'équipe de France, acteur: "Je m'en moque de la prochaine Coupe du monde, qui n'est pas une vraie Coupe du monde pour moi (...) Le Qatar, ce n'est pas un pays de football. Je ne suis pas contre l'idée d'accueillir une Coupe du monde dans un pays où il y a une possibilité de développer et de promouvoir le football, comme en Afrique du Sud ou aux États-Unis dans les années 1990. (...) Mais au Qatar, la vérité est qu'il n'y a pas un tel potentiel. Il n'y a rien. C'est seulement une histoire d'argent et la manière dont ils ont traité les gens qui construisent les stades, c'est une horreur. Et des milliers de gens sont morts." (Daily Mail, janvier 2022)

Philipp Lahm, capitaine de l'équipe d'Allemagne championne du monde 2014 et directeur de l'Euro-2024 : "En tant que fan, je ne suis pas très chaud pour m'y rendre. Je préfère suivre le tournoi de chez moi. Les droits humains devraient jouer un rôle important dans l'attribution des tournois." (Kicker, août 2022)

Vikash Dhorasoo, ancien joueur de l'équipe de France, finaliste du Mondial-2006: "Les temps changent. Et quand les footballeurs font bloc, ça fait mal. (...) Désormais, nous aussi on se lève et on se casse! Désobéir, c'est la base. Désobéir, c'est le début de l'action. C'est le moment pour les joueurs de foot de bousculer le vieux monde des instances." (Tribune pour le quotidien Libération, 26 septembre)

Josh Cavallo, footballeur australien ayant révélé son homosexualité en 2021: "Je pense que dans notre monde, nous devons être égaux en tout. Se rendre dans un pays qui criminalise des gens comme moi... C'est assez inquiétant." (CNN, 18 octobre).

Le club allemand du TSG Hoffenheim (1re division): "Nous ne voulons pas évoquer cette Coupe du monde de manière légère. Il faut la replacer clairement dans son contexte (...). Nous pensons qu'une couverture purement sportive, centrée uniquement sur les buts et les performances, sans considérer les conditions dans lesquelles cette soi-disant fête du football a lieu est hors de question."

Des supporters de l'En Avant Guingamp, club de football évoluant en Ligue 2 (2e division française), déploient une banderole dans une tribune "Boycott Qatar 2022", lors de la venue du président de la FIFA, Gianni Infantino, au stade de Roudourou. (avril 2022)

Fabien Bonnel (cofondateur de l'association de supporters Irrésistibles français): "Quand je me suis dit que j'allais faire la fête, célébrer des buts, vivre d'excellents moments où des personnes sont mortes, j'ai basculé dans l'idée de ne pas aller au Qatar, de condamner cette Coupe du monde (...) je ne regarderai pas les matches, même pas ceux de l'équipe de France." (France Info, 19 septembre)

Autres sports

Tom Daley, plongeur britannique gay, champion olympique à Tokyo 2020 : "La Coupe du monde au Qatar est soumise à des règles extrêmes à l'encontre des personnes LGBT+ et des femmes. Je pense qu'il ne devrait pas être permis d'accueillir un événement sportif dans un pays qui criminalise les droits humains fondamentaux."

Culture et médias

Vincent Lindon, acteur: "Je ne regarderai pas le Mondial. Je pense que c'est une histoire - et je pèse mes mots - répugnante. On va aller dans un pays qui, sur le papier, avait zéro chance d'avoir le Mondial: ni les spectateurs, ni les infrastructures, ni le climat. En fait, je crois qu'aujourd'hui on se laisse dévorer par l'argent rouge de sang." (France Inter, août 2022)

Virginie Despentes, romancière: "Il ne s'agit même plus de cynisme. Cette triste affaire se situe à un autre niveau. (...) Toutefois, il est vrai que très peu de personnes ont contesté. Les gens ne gueulent pas trop. Ils vont sûrement se caler devant les matchs et il paraît qu'ils vendent beaucoup de billets." (Interview donnée à So Foot, 12 septembre)

Le Quotidien de la Réunion: "Cette Coupe du monde, plus que tout autre événement sportif ou culturel avant elle, cristallise des atteintes intolérables à la dignité et aux libertés humaines (...) À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus dans ces colonnes et sur notre site Internet aucun article ni annonce publicitaire évoquant l'aspect sportif de ce Mondial-2022." (éditorial sur le site lequotidien.re, 13 septembre)

Politique

Plusieurs municipalités françaises, toutes couleurs politiques confondues, (Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Toulouse...), ne diffuseront pas sur écrans géants le Mondial de football au Qatar , renonçant aux festivités quelles que soient les performances des Bleus.

Jean-Luc Mélenchon, leader du mouvement La France Insoumise (LFI): "S'il y avait une bataille pour le boycott, j'y participerais, mais je n'ai pas beaucoup d'illusions. C'est une honte ce qui se fait là." (RTL, avril 2021)

D'autres figures politiques françaises, comme François Hollande, ancien président de la République, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, ou Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, ont dit valider l'idée d'un boycott.

