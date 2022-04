Après le tirage, place au calendrier. Alors que l'équipe de France affrontera le Danemark, la Tunisie et le gagnant d'un barrage lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar, qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre, on connaît d'ores et déjà les dates et les horaires des matches des Bleus. Pour commencer, ils affronteront le 22 novembre soit le Pérou, soit les Émirats arabes unis, soit l'Australie.

Ad

Ensuite, l'équipe de Didier Deschamps défier les Danois emmenés par Christian Eriksen et Simon Kjaer le 26 novembre, puis la Tunisie de Wahbi Khazri le 30 novembre.

Coupe du monde Des retrouvailles et un groupe abordable : Les Bleus peuvent souffler IL Y A 23 MINUTES

Le calendrier complet des Bleus au Qatar

22 novembre, à 17h : France - Émirats arabes unis/Australie/Pérou

Émirats arabes unis/Australie/Pérou 26 novembre, à 20h : France - Danemark

- Danemark 30 novembre, à 16h : Tunisie - France

Coupe du monde Les Bleus ont choisi leur camp de base pour le Mondial IL Y A 40 MINUTES