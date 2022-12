Hugo Lloris : 7

Il a encore sauvé la nation. Lloris s'est chauffé les gants sur une belle horizontale devant Ounahi (10e) mais on retiendra surtout sa parade fantastique sur le retourné d'El Yamiq (45e). Sa fin de première période a soulagé un collectif à l'agonie et il a même soulagé ses défenseurs sur des sorties au milieu du trafic.

En bref… Sur sa ligne, c'est un monstre.

Coupe du monde L'antisèche : Leur bonheur est dans la douleur IL Y A 11 MINUTES

Jules Koundé : 6

Costaud défensivement, il a bien tenu son couloir à deux exceptions près puisqu'il se fait notamment surprendre par Attiyat-Allah (54e) sur une situation extrêmement chaude. En première période, il a réussi à trouver Griezmann entre les lignes et il sauve devant son but dans le temps additionnel. Il manque encore d'inspiration en phase offensive et a laissé Dembélé bien seul.

En bref… Son meilleur match à ce poste en Bleu.

Raphaël Varane : 7,5

C'est lui qui trouve le décalage sur Griezmann pour l'ouverture du score. Mais il a d'abord rayonné en défense avec des interventions pleines de tranchant. Comme à ses plus grandes heures, le Mancunien s'est toujours trouvé au bon endroit et au bon moment comme sur ce duel remporté face à En-Nesyri (52e). L'avant-centre marocain a touché 3 ballons (!) et c'est grâce à la science du placement de Varane.

En bref… Costaud, fiable, synonyme : Varane.

Raphaël Varane intervient devant Youssef En-Nesyri lors de France - Maroc Crédit: Getty Images

Ibrahima Konaté : 8,5

Il est entré dans le onze avec une conviction folle. Ce mercredi, il a tout fait pour écoeurer des Marocains qui ont insisté sur son côté. Le jeune défenseur central a sauvé un nombre incalculable de situations mais on retiendra son tacle glissé devant Hakimi (44e) et son intervention devant En-Nesyri (54e). Il a diffusé une puissance et une sérénité qui ont maintenu les Bleus dans le match. A son crédit, une ouverture de 45 mètres pour Giroud. Un très très grand match.

En bref… Comment pourrait-on le sortir du onze ?

Théo Hernandez : 6,5

Il a fait sauter le verrou sur une superbe reprise acrobatique en extension et dégagé la voie vers la finale. Sa générosité offre toujours d'incroyables bouffées d'oxygène. Bien sûr, il a souffert dans les petits espaces face à des manieurs de ballons aussi doués que Ziyech et Ounahi, surtout en seconde période. Mais il n'a jamais lâché le morceau. Pas le genre de la maison.

En bref… Une reprise déjà dans les livres d'histoire de l'équipe de France.

Aurélien Tchouaméni : 6

Le Madrilène a démarré très fort avec beaucoup de ballons grattés et beaucoup de clairvoyance dans ses choix. Il aurait pu faire basculer la rencontre avec deux caviars en 10 secondes pour Mbappé puis Giroud (35e). S'il a davantage souffert face à la vivacité marocaine en seconde période, il trouve le décalage sur le second but en ouvrant le jeu devant Fofana sur une passe exquise.

En bref… Il continue de prendre de l'épaisseur.

Youssouf Fofana : 5,5

Fofana a mordu dans sa demi-finale avec envie et beaucoup de détermination. Mais il a souffert face aux petits gabarits très techniques dans sa zone. Il n'a pas été aidé par le manque d'entrain défensif de Mbappé. Il a initié la révolte sur une première projection (74e), sa seconde a plié la rencontre.

En bref… Soldat.

Youssouf Fofana en duel avec Azzedine Ounahi lors de France - Maroc Crédit: Getty Images

Antoine Griezmann : 8,5

Quel match encore une fois… Le Madrilène a joué en 4, en 6, en 8, en 10. Son appel et son déplacement sont décisifs sur l'ouverture du score et il fut, constamment, un vrai poison entre les lignes. Toujours seul et toujours disponible, avant la pause, il a causé bien du souci aux Marocains. En seconde période, il s'est sacrifié aux quatre coins du terrain jusqu'à jouer les libéros en sortant des munitions marocaines de sa surface (57e, 63e).

En bref… P-A-T-R-O-N.

Ousmane Dembélé : 4

Isolé avec un Koundé qui n'a jamais dépassé le milieu de terrain, Ousmane Dembélé a vécu une soirée très discrète. Le Barcelonais a rarement fait les bons choix et a surtout manqué de conviction dans ses prises de décision. Un seul raid (62e) et des retours défensifs inégaux.

En bref… Neutre.

Remplacé par Randal Kolo Muani (79e), buteur improbable sur son deuxième ballon du soir en parfait renard des surfaces..

Kylian Mbappé : 4

Soirée très brouillonne pour le buteur des Bleus. Mbappé a d'abord perdu beaucoup de ballons. Il a insisté et a rarement fait le bon choix. Le Parisien a fini par ouvrir des espaces en seconde période même si Amrabat ne l'a pas lâché d'une semelle. S'il n'a pas réussi grand-chose, sa frappe contrée profite à Kolo Muani sur le second but.

En bref… A contre-sens.

Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et les autres célèbrent le deuxième but de l'équipe de France face au Maroc Crédit: Getty Images

Olivier Giroud : 4

Il n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent et a passé toute sa seconde période à défendre dans ses 40 mètres. Avant ça, il aurait pu assurer la qualification à deux reprises : d'abord sur une frappe puissante sur le poteau (18e) puis, seul dans la surface, il se précipite et ne cadre pas une opportunité en or (35e).Deux situations gâchées qui auraient pu coûter cher.

En bref… Son match le moins abouti du Mondial.

Remplacé par Marcus Thuram (65e), très remuant.

