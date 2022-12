Walid Regragui tente un vrai coup de poker face aux Bleus en demi-finale de la Coupe du monde. Alors que Nayef Aguerd semblait devoir passer son tour, l'ancien Rennais tiendra bien sa place en défense centrale tout comme Romain Saïss, très incertain lui-aussi. Les deux hommes forts de la défense marocaine, touchés à la cuisse, formeront un axe à... trois défenseurs. Car la vraie révolution se situe dans le système. Alors qu'ils évoluaient en 4-3-3 jusqu'ici, les Lions de l'Atlas évolueront en 3-4-3 face aux champions du monde.

Un système qui devrait donner plus d'élan offensif à Hakimi et Mazraoui. Devant, le trio Ziyech - Boufal - En-Nesri est évidememnt maintenu alors qu'à la récupération Amrabat et Ounahi formeront une redoutable paire.

L'équipe du Maroc : Bounou - Hakimi, El Yamiq, Saïss, Aguerd, Mazraoui - Ziyech, Amrabat, Ounahi, Boufal - En-Nesyri.

