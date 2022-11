Deux victoires, six points, la qualification et, surtout, des nuages qui ont totalement disparu. Le succès contre le Danemark (2-1) ressemble à une première masterclass de cette équipe de France 2022. On se demandait ce que ces Bleus avaient dans le ventre, on sait désormais qu'ils sont outillés pour viser haut, très haut, au Qatar. Le score étriqué et le scénario angoissant du jour ne dit pas tout de la grosse domination tricolore.

Jules Koundé a bien résumé après la rencontre le tableau général : "On a fait un match très consistant, on s'est créé des occasions. On a été solides et bien concentrés défensivement. Même quand ils ont égalisé, on a su repartir de l'avant et aller chercher ce deuxième but." Impossible de faire la fine bouche après ce deuxième succès qui garantit la qualification : "On va apprécier ça avant le prochain match dans quatre jours. Ça amène la tranquillité, l'assurance qu'on se qualifie, a savouré Didier Deschamps. De très fortes probabilités qu'on finisse premier (du groupe D) parce que notre différence de buts est bien meilleure que celle de l'Australie, donc on est dans la position idéale."

Jules Koundé face au Danemark Crédit: Getty Images

Ce n'est que le premier pas

La France, en seulement 180 minutes, a éloigné la malédiction qui a englouti tous les champions du monde dès le premier tour depuis 12 ans. Ils ont déjà fait mieux que l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne tous emportés quatre ans après leur succès. "Ce n'est jamais évident, surtout par rapport à ce que vous avez pu me dire, vos collègues, les anciens champions du monde, a rappelé le sélectionneur. Ce groupe est fort, solide, et a envie de faire de belles choses, il en a déjà fait deux belles avec ces deux victoires."

La joie des Bleus après le deuxième but de Mbappé Crédit: Getty Images

La France s'est offert le luxe de pouvoir faire tourner contre la Tunisie pour un troisième match qui ne sera pas décisif pour son avenir. Mais elle a sans doute trouvé la recette qu'elle appliquera jusqu'à la fin de la compétition : solidarité derrière et coups de génie en attaque. "On a réussi à avoir cette rage de vaincre, cet état d'esprit de groupe, être solides ensemble, a confié Raphaël Varane après la rencontre. Et on sait qu'ensuite on a des joueurs de qualité qui peuvent faire la différence, qui ont cette capacité à être décisifs et à faire mal à l'adversaire."

Cette victoire a une dernière vertu : elle replace cette équipe de France parmi les équipes les plus ambitieuses du tournoi. "Ce n'est que le premier pas", a prévenu Koundé. "Le premier objectif est atteint", a continué son sélectionneur. Non, les Bleus ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin et vu ce qu'ils ont montré ce samedi, ce serait vraiment dommage.

