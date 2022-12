Après le bisou dans le cou face à l'Australie, un "je t'aime" lâché contre la Pologne. Dans le tourbillon des émotions qui l'ont empli au moment de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Olivier Giroud n'a pas manqué de remercier Kylian Mbappé, son passeur décisif. Une confession comme le paroxysme d'une relation irrégulière, d'une complicité improbable et finalement d'une bromance de circonstance. Depuis cinq ans, leur relation est passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.

En 2017, Giroud accueille d'un œil plutôt bienveillant l'arrivée de la fusée monégasque, "l'un des futurs très grands du monde du football de par son intelligence et sa maturité". D'autant que Mbappé, deuxième attaquant à l'ASM, ne menace pas ni sa place sur le terrain ni son rôle au sein des Bleus. En Russie, leur entente ne coule pas de source. L'un fait avec l'autre sans que leur complicité ne crève les yeux.

Kylian Mbappé et Olivier Giroud (France) lors de France - Pologne Crédit: Getty Images

En Russie, ça ne coule pas de source

Les deux hommes ne font pas partie des mêmes groupes. Mbappé passe son temps libre avec Ousmane Dembélé et Presnel Kimpembe. Giroud vogue avec Hugo Lloris ou Benjamin Pavard. Sur le terrain, le duo manque de fluidité et le Parisien semble parfois s'impatienter. Kylian Mbappé enlève le seul but qu'aurait pu inscrire Giroud face au Pérou en poussant le ballon dans les filets : "Non, ça ne me fout pas les boules mais c'est vrai que s'il l'avait laissé rentrer, ça aurait été peut-être un peu différent", nous confiera l'avant-centre un an plus tard à Clairefontaine.

Les deux hommes ont de l'ego, ne partagent pas grand-chose hors du terrain mais se font une raison au nom de l'intérêt collectif. Le rôle grandissant du Parisien et ses prérogatives élargies font nécessairement de l'ombre à Giroud.

Moi, je joue dans un registre différent qui est tout aussi bénéfique

"Moi, je ne ferai jamais ce que fait Kylian, nous confiait encore le Savoyard en 2019. Si les gens pensent qu'il faut que je fasse comme lui, on n'y arrivera pas. Moi, je joue dans un registre différent qui est tout aussi bénéfique à l'équipe et efficace. Aujourd'hui, je suis quand même le meilleur buteur et je marque de jolis buts. Nous sommes des attaquants avec des qualités différentes. Je peux comprendre que ça fasse plus rêver les plus jeunes. Avec l'expérience, ils apprendront que chaque profil à son importance."

Mais c'est à l'Euro que tout explose. En préparation, Giroud reprend son jeune coéquipier qui masque son mécontentement au moment de laisser sa place à Wissam Ben Yedder. L'histoire est connue : une petite phrase d'Olivier Giroud sur ces "ballons qui n'arrivent pas", Mbappé qui prend la mouche et le fossé qui se creuse entre les deux. L'ambiance morose n'aide pas à panser les plaies ni la complicité évidente entre le Parisien et Karim Benzema qui éloigne Giroud du centre névralgique de ces Bleus version 2021. Le déclassement est réel pour le Milanais.

A la même table

Mais tout va basculer à la rentrée. Quand chacun va comprendre ce qu'il a à tirer de l'autre face à l'Autriche, quand Mbappé va vouloir s'affranchir de Karim Benzema et se servir de Giroud comme d'un marchepied vers ses accomplissements personnels. Mbappé donne, devant les micros, sa première passe décisive à un Olivier Giroud dont la présence au Mondial est loin d'être assurée ("J'ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv' qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons"). Mbappé, dont le poids ne cesse de grossir en sélection, l'adoube.

Giroud, dont l'influence chez les Bleus a longtemps dépendu d'Antoine Griezmann, sait ce qu'il doit au Parisien désormais et n'en finit plus de lui renvoyer l'ascenseur. "J’espère que lui aussi battra mon record, commentait-il dimanche après la qualification pour les quarts. En tout cas, il est prédestiné pour ça. Ne vous inquiétez pas, il va bientôt me rattraper !" Depuis leur arrivée au Qatar, les deux hommes siègent à la même table lors des repas et trimballent leur nouvelle complicité aux entraînements. Chacun est au service de l'autre.

Lors de cette Coupe du monde, Mbappé est devenu le passeur décisif préférentiel d'Olivier Giroud en sélection (4 caviars, un de mieux que Griezmann). Evidemment, le forfait de Karim Benzema a accéléré leur entente et Mbappé, au-delà des prérogatives encore agrandies en l'absence du Madrilène, s'est fixé sur un côté qui met parfaitement en valeur ses qualités. Mbappé et Giroud ont désormais tout à gagner de leur nouvelle connexion. Une bromance de circonstance en somme.

