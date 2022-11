Que faut-il retenir de France – Australie au-delà de l'incontestable résultat ? La première demi-heure mal maîtrisée ? La bonne tenue de la charnière expérimentale ? L'entente décisive entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud ? Les enseignements du premier match de l'équipe de France sont mouvants, en fonction du point de vue que l'on choisit, mais surtout fragilisés par les limites australiennes. Que valent ces Bleus ? "On ne va pas se voir plus beau qu'on l'est, ou mettre le coq plus haut qu'il le faut", a pondéré le sélectionneur Didier Deschamps, à l'unisson de son capitaine Hugo Lloris.

Ad

On sait aujourd'hui qu'ils ont du caractère. Car il faut se relever d'une entame cauchemardesque (blessure de Lucas Hernandez et but concédé) et du fort vent de face (forfaits de Pogba, Kanté, Nkunku, Kimpembe et Benzema). Pour en savoir plus et connaître le vrai potentiel de cette équipe chamboulée par les forfaits, le Danemark arrive à point nommé. Cette fois, Didier Deschamps pourrait lancer son équipe-type puisqu'avec Raphaël Varane, il dispose de toutes ses armes. En Russie, il avait attendu le deuxième match des Bleus pour aligner le onze qui lui avait permis d'aller au bout. Quatre ans plus tard, l'option est sur la table.

Coupe du monde Koundé – Pavard, deux solutions et une même angoisse IL Y A 31 MINUTES

Olivier Giroud, enlacé par Kylian Mbappé, lors du succès de la France face à l'Australie (4-1) - Mondial au Qatar, le 22/11/2022 Crédit: Getty Images

Le Danemark a fait "beaucoup de misères" aux Bleus

Excellent mardi dernier, Dayot Upamecano a gagné le droit d'accompagner Varane dans l'axe. A droite, le sélectionneur n'a toujours pas trouvé la meilleure des solutions, il tente d'identifier la moins pire et, après Benjamin Pavard, c'est au tour de Jules Koundé qu'il vaut mieux sur le côté que ce qu'il a montré jusqu'ici en sélection. Mais au-delà des hommes, c'est ce système et l'esprit très offensif qui l'anime qui joueront leur avenir face à l'un des vrais outsiders du tournoi. Si ce 4-3-3 hybride avec Ousmane Dembélé à gauche tient la route contre les Danois, il n'y a aucune raison de penser qu'il ne peut pas y survivre.

Peu d'équipes ont autant fait souffrir la France depuis le sacre de 2018 que le Danemark. Le niveau d'alerte est élevé chez les Français car l'équipe scandinave lui a "fait des misères, beaucoup de misères", selon la formule de Deschamps. La France n'a perdu que six matches depuis juillet 2018 et le Danemark est la seule nation à lui avoir infligé deux défaites. Plus que les deux victoires incontestables de juin (1-2) et de septembre (2-0), c'est la nette supériorité de la bande à Eriksen qui effraie à l'heure de les retrouver pour la troisième fois en cinq mois. Dans les duels, les hommes de Kasper Hjulmand se sont montrés bien plus consistants et si la défaite au Stade de France a provisoirement mis à mal le 3-5-2, celle de Copenhague l'a définitivement enterré.

Antoine Griezmann (France) face au Danemark, dimanche 25 septembre 2022. / Ligue des Nations Crédit: Getty Images

La qualification ou le frisson

Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé s'étaient complètement évaporés en septembre. Au stade 974 de Doha samedi, les blessés seront aussi nombreux - et presque les mêmes - qu'en septembre et le triangle offensif sera identique simplement agrémenté d'un Ousmane Dembélé devenu l'invité de moins en moins surprise du onze de départ. La grosse différence, c'est l'élan qui anime les deux sélections. La France est aux commandes après une victoire rassurante contre l'Australie alors que le Danemark s'est pris les pieds dans le tapis tunisien.

Ce samedi, c'est la qualification ou le frisson. L'occasion est belle de recoller une étiquette de favori ballottée par les forfaits, les interrogations, les tâtonnements et deux défaites… face aux Danois.

"Giroud peut terminer meilleur buteur de la Coupe du monde"

Coupe du monde Griezmann, équilibriste et variable d'ajustement IL Y A 32 MINUTES