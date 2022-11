Théo Hernandez va finir sous cloche. Ce mardi, sans surprise, son frère Lucas, victime d'une grosse blessure au genou face à l'Australie, a passé des examens qui ont acté son forfait pour la suite de la compétition, selon l'AFP, et glacé ses coéquipiers. Touché aux ligaments croisés du genou droit, le joueur du Bayern Munich âgé de 26 ans ne peut pas être remplacé dans le groupe de Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus qui devra disputer le reste du Mondial avec un groupe de vingt-quatre joueurs.

"Je suis très triste pour lui ce soir, a confié un Benjamin Pavard très touché. Je pense que ça m'a affecté même sur le terrain. C'est un super mec, au Bayern on est toujours ensemble." Revenu tout juste de blessure avec le Bayern, le Munichois a sévèrement rechuté et sa Coupe du monde se limitera à neuf petites minutes et une énorme frustration. Dès lors, les Bleus doivent se repenser. Son successeur est tout trouvé en la personne de Théo Hernandez.

Ses débuts convaincants en Bleu en font plus qu'un recours alors qu'il occupait le poste de piston gauche depuis un an. Certes, le Milanais doit gommer quelques carences défensives mais son CV apporte des garanties certaines. Mais derrière lui, Didier Deschamps n'a plus aucune alternative évidente. "Je trouverai d'autres solutions par rapport à Lucas", a pourtant juré Didier Deschamps mardi en conférence de presse.

Si on veut être tranquille à tous les postes il faudrait prendre 33 joueurs

Lesquelles ? Parmi les huit défenseurs et les six milieux de terrain, seuls Théo Hernandez, Adrien Rabiot et Eduardo Camavinga sont gauchers. Adrien Rabiot, solution de secours à l'Euro, est trop indispensable au milieu en l'absence de Paul Pogba et N'Golo Kanté. Dès lors, imaginer Eduardo Camavinga comme seule alternative en cas de blessure ou de suspension de Théo Hernandez doit donner des sueurs froides à Didier Deschamps.

Le sélectionneur peut regretter de ne pas avoir emporté au Qatar le très fiable Lucas Digne, toujours costaud en Bleu, ou le Madrilène Ferland Mendy. Il a choisi de multiplier les droitiers en défense même si le forfait de Presnel Kimpembe l'a privé d'une solution. "Si on veut être tranquille à tous les postes il faudrait prendre 33 joueurs", a commenté DD qui avait la possibilité d'emmener 26 joueurs mais s'est contenté de 25. Sûr que ce mardi, il doit quand même s'en mordre les doigts et prier pour qu'il n'arrive pas malheur au seul arrière gauche qu'il lui reste sous le main.

