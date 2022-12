Argentins et Croates se croisent en Coupe du monde les années où les Bleus la gagnent. Voilà pour le constat. Une première confrontations officielle en 1998 (1-0 pour les Sud-Américains) et la deuxième il y a quatre ans, pour une lointaine revanche croate (3-0). La belle sera d'exception puisque les deux pays n'ont jamais croisé le fer aussi tard sur la scène mondiale et jamais lors d'une rencontre à élimination directe.

Mardi 13 décembre, l'Argentine tentera d'offrir une nouvelle chance à Lionel Messi de disputer une finale de Coupe du monde. Pour ce faire, il faudra se débarrasser des Croates, vice-champions du monde en titre. Les deux équipes se sont qualifiées aux tirs au but. L'Argentine a sorti les Pays-Bas (2-2, 4 tab à 3). La Croatie, elle, s'est imposée face au Brésil (1-1, 4 tab à 2).

