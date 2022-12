Au bout du suspense et au bord de la crise de nerfs, l’Argentine rejoint la Croatie en demi-finale. Grâce d’abord à Lionel Messi, puis après une séance de tirs au but parfaitement gérée par son gardien Emiliano Martinez, l’Albiceleste retrouve les joies d’un dernier carré aux dépens des Pays-Bas (2-2, 4-3 t.a.b). Rattrapés au bout du temps additionnel de la deuxième période après un doublé de Wout Weghorst, les Sud-Américains ont finalement exulté sur un dernier tir victorieux de Lautaro Martinez.

Comme son coéquipier Neymar, un peu plus tôt, Lionel Messi n’a pas été très loin de la sortie de route au Mondial ce vendredi. Mais la "Pulga" aura bien deux matches supplémentaires de Coupe du monde à disputer, lui dont c’est le dernier Mondial. Cela aurait été cruel de voir le septuple Ballon d’Or se faire éjecter après avoir encore porté une Argentine plus portée sur le combat physique que sur la circulation du ballon lors de ce quart de finale à 15 cartons jaunes.

Lionel Messi (Argentine) célèbre son but face aux Pays-Bas. Crédit: Getty Images

Un match longtemps terne, puis un final de folie

Dans une première période très accrochée mais avec très peu d’occasions franches, c’est bien le joueur du PSG qui a débloqué la situation d’une passe laser. A la réception de cette offrande, côté droit dans la surface néerlandaise, Nahuel Molina a inscrit le premier but de sa carrière en sélection (0-1, 35e). Les Argentins pensaient même avoir fait le plus dur, au cœur de la seconde période, lorsque Marcos Acuna a obtenu un penalty devant Denzel Dumfries.

D’un calme olympien, Lionel Messi s’est emparé du ballon avant de tromper Andries Noppert d’un tir côté droit (0-2, 73e). Pour leur sixième affrontement en Coupe du monde face aux Oranje, les Sud-Américains semblaient filer vers le dernier carré. C’était sans compter sur l’entrée fracassante de Weghorst (78e). Auteur d’une tête splendide dans la surface argentine, sur un bon service de Steven Berghuis, il a relancé la fin de rencontre (1-2, 83e).

Martinez a sauvé l'Albiceleste

Au bout d’un temps additionnel à rallonge, justifié par une fin de match où se sont multipliés les accrochages entre les deux nations, c’est ce duo qui a mis un gros coup derrière la tête des Argentins. Sur coup franc, Berghuis a surpris toute la défense de l’Albiceleste en passant le ballon au joueur du Besiktas, implacable dans la surface (2-2, 90e+11).

Longtemps sonnés par ce revirement, les joueurs de Lionel Scaloni ont mis du temps à repartir à l’assaut du but adverse. A l’inverse, les Pays-Bas n’en ont pas profité et se sont arrêtés d’attaquer. Ils ont failli le regretter, dans une fin de rencontre à l’avantage de l’Argentine (114e, 115e, 116e, 119e,120e), où Enzo Fernadez a touché le poteau (120e+1). Finalement, Emiliano Martinez a repoussé les tentatives de Virgil van Dijk et Berghuis pour permettre aux Argentins de continuer d’espérer voir Messi enfin décrocher le titre suprême.

Lionel Messi (Argentine) face aux Pays-Bas, vendredi 9 décembre 2022. / Coupe du monde Crédit: Getty Images

