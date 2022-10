Il n'y aura pas de miracle. De la paire magique de 2018, ni N'Golo Kanté, ni Paul Pogba ne seront là pour la défense du titre mondial au Qatar (20 novembre - 18 décembre). On le savait depuis quelques semaines déjà pour le premier, on l'a appris de la bouche de son agente, Rafaela Pimenta, pour le second : "Après des examens médicaux hier (dimanche) et aujourd'hui (lundi), il est extrêmement douloureux d'informer que Paul Pogba aura encore besoin de rééducation après son opération. Pour cette raison, Paul ne pourra pas rejoindre (...) l'équipe de France au Qatar".

Ad

Pilier des Bleus en 2018... et en 2021

Coupe du monde Allegri écarte un retour de Pogba avant le Mondial 28/10/2022 À 14:38

C'est évidemment un immense coup dur pour Didier Deschamps. Il se demandait dans quel état il allait récupérer un Paul Pogba absent des terrains depuis le début de saison, il va désormais devoir réfléchir à comment faire sans lui. Homme de base du titre de 2018, leader plus vocal et plus démonstratif que le capitaine Hugo Lloris, l'ancien de Manchester United trouvait toujours le moyen de se sublimer en équipe de France. Ce fut le cas pour la Coupe du monde 2018 en Russie et encore dans un Euro 2020 où l'équipe de France a passé plus de temps à se chercher qu'à avancer. Au milieu de tout ça, Paul Pogba était un sacré pilier.

Paul Pogba Crédit: Getty Images

Paul Pogba n'aura pas réussi à se départir de ses problèmes de genou qui l'ont empêché de faire ses nouveaux débuts avec une Juventus Turin qu'il a rejoint cet été. Empêtré dans une sombre affaire de chantage, Pogba vit décidément une période bien difficile de sa vie d'homme et de football professionnel. Didier Deschamps n'avait sans doute pas attendu cette triste officialisation pour penser un plan B, il va désormais devoir le coucher sur papier.

Tchouaméni plus que jamais en première ligne

En l'absence de N'Golo Kanté, Auélien Tchouaméni, qui a pris une autre stature au Real Madrid, apparaissait déjà comme une option importante au milieu de terrain. Il est désormais plus que ça, et même celui qui devra en être le patron au Qatar. Une drôle de responsabilité pour un joueur à 14 sélections et une sacrée destinée, liée à la fois à ses exceptionnelles performances et donc aux blessures d'un duo le plus souvent fantasmé depuis le titre mondial russe.

Mais aux côtés du Madrilène, Deschamps devra trouver un pendant. C'est tout un milieu de terrain qu'il doit repenser. Dans son 3-4-3 (ou 3-5-2), c'est une paire qui officie dans l'entrejeu. Aux côtés de Tchouaméni, Adrien Rabiot, de par son niveau et son expérience, s'impose logiquement comme l'option la plus logique. A moins que "DD" ne soit tenté par Youssouf Fofana, qui s'est mis en lumière pour ses débuts en septembre dernier. Bref, Deschamps a du pain sur la planche et sans doute beaucoup de noeuds au cerveau en ce moment.

Equipe de France "Je n'ai plus envie de jouer au foot" : Pogba aurait songé à arrêter sa carrière 24/10/2022 À 14:49