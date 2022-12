Après cinq matches et à l'orée d'une deuxième demi-finale de Coupe du monde de suite, Antoine Griezmann n'a toujours marqué le moindre but. Et, vous savez quoi ? Sa dernière réalisation avec les Bleus date d'il y a plus d'un an, à une époque où les commentaires étaient un brin plus acides qu'aujourd'hui. Bon, on pourrait rajouter un astérisque à côté de ce zéro et reparler de la Tunisie . Mais ce serait quelque peu mesquin et, au final, ça ne changerait rien à l'affaire, ni à l'histoire, la grande : Antoine Griezmann réussit une très grande Coupe du monde 2022.

Samedi face à l'Angleterre, le numéro 7 tricolore a enchaîné une 72e sélection de suite en équipe de France, un record absolu, évidemment. Et face aux Anglais, il a réussi ce qu'il fait le mieux depuis que les Bleus ont posé le pied au Qatar. Dans ce rôle de milieu hybride qui lui va comme un gant, il s'est accroché aux basques adverses, s'est battu comme un diable - combien de ballons contrés ou gratouillés ? - et a permis aux siens de conserver cet équilibre qui paraît souvent précaire (surtout samedi). A l'arrivée, une nouvelle qualification pour les Tricolores et deux passes décisives. Le gâteau et la cerise.

La première est sujette à caution parce qu'il a surtout eu le mérite de donner le ballon à Aurélien Tchouaméni qui a fait 99% du boulot sur ce coup de canon. La seconde, en revanche, a rappelé la palette technique fantastique du milieu de terrain. Son centre de la gauche et du gauche, parfait et parti du long de la craie, a trouvé le crâne d'Olivier Giroud.

Des chiffres, un peu, de l'impact, surtout

Cinq matches, trois passes décisives, après celle réussie pour Kylian Mbappé face au Danemark, mais tellement plus que ça. Avec Antoine Griezmann, les statistiques, même remarquables, sont souvent secondaires. En cet automne 2022, elles sont tout bonnement superflues, tant le Français réussit un tournoi d'une qualité XXL. C'est simple, l'ancien joueur de la Real Sociedad a déjà été plus brillant. Mais il ne s'était jamais montré aussi régulier au cours d'une Coupe du monde ou d'un Euro.

On ne s'attardera pas sur 2014, celui de l'entrée dans le grand monde. Avance rapide jusqu'en 2016 et l'Euro. L'entame est poussive face à la Roumanie. Le héros est un autre, il s'appelle Dimitri Payet. Didier Deschamps l'envoie, avec Paul Pogba, sur le banc face à l'Albanie. Il entre en scène à un peu plus de vingt minutes du terme et délivrera les siens sur le gong. La suite, c'est une montée en puissance exponentielle, de la seconde période du huitième de finale de l'Irlande jusqu'à une apothéose personnelle en demie face à l'Allemagne. 6 buts à l'Euro, personne n'avait atteint ces hauteurs depuis Michel Platini en 1984 (9 buts).

Si l'issue du Mondial 2018 fut plus heureuse que celle de l'Euro 2016, et que l'équipe sacrée était celle d'Antoine Griezmann et de Didier Deschamps, là aussi, le joueur de l'Atlético de Madrid avait mis un peu de temps à se mettre dans le rythme. Son premier tour n'avait pas été folichon mais sa montée en puissance, bien réelle. Grizou avait été là quand il faut. Comme toujours. On passera rapidement sur l'Euro 2021, où la constitution du trio avec Karim Benzema et Kylian Mbappé l'avait finalement desservi. Et les Bleus, aussi.

La grande force d'Antoine Griezmann, qu'il infuse dans cette équipe de France, est d'avoir su se réinventer. De l'avoir accepté. Didier Deschamps lui a demandé d'essayer autre chose, pour le bien des Bleus et pour le sien. Et c'est possiblement la trouvaille de l'année.

Une mue express comme une évidence

Si l'on devait mettre un léger bémol au constat, on rappellerait que sa première période face à la Pologne ne fut pas grandiose. Et que le sélectionneur national avait dû recadrer son joueur : "Antoine s'est un peu dispersé, même s'il était dans des zones qui pouvaient être utiles. Quand il est revenu dans sa zone axe droit, il a éclairé le jeu, il a offert des ballons à Ousmane et a donné de l'équilibre à l'équipe." Rien de tel contre l'Angleterre pour une masterclass d'intelligence, avec les fautes pour casser les transitions anglaises qui vont avec.

"Je suis moins proche de la surface mais je pense que je fais des bons matches, expliquait-il juste avant France - Pologne. Même s’il manque ce but, je ne vais pas être un joueur qui tire 50 fois par match. L’équipe a besoin de moi dans le cœur du jeu. Je mets les attaquants dans les meilleures positions.” Griezmann n'a plus marqué depuis 14 matches en sélection, le genre de stats qui serait mise à son passif à tout autre période de l'année, mais qui n'est pas un sujet ici.

Parmi les grands joueurs de l'histoire des Bleus, il est sans doute celui à avoir connu la plus spectaculaire des réinventions. Il est parti d'une aile, pour régner sur l'entrejeu. "Antoine a pour lui d’avoir un volume de jeu extraordinaire et technique très élevé, dans la passe notamment, loue Guy Stéphan. Avec sa générosité, ce positionnement lui va bien. Il n'y a qu'à voir son sourire."

Est-il, au final, devenu le joueur de grands tournois par excellence ? "Peut-être… il y a beaucoup d’envie dans ces matches, explique-t-il. Une Coupe du monde est un tournoi court, donc 'facile'. Ce sont sept matches où il faut tout donner pour le plus beau maillot au monde."

