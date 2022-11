France - Tunisie s'est achevé dans la confusion (0-1). Après le coup de sifflet final et alors que le jeu avait repris après l'égalisation d'Antoine Griezmann, l'arbitre de la rencontre a décidé de faire appel au VAR pour annuler le but du Madrilène. Une décision que n'a pas compris le camp français. L'équipe de France a fait savoir dans la soirée qu'elle allait porter réclamation. "Nous rédigeons une réclamation à la suite du but d'Antoine Griezmann, refusé à tort, de notre point de vue, précise la Fédération. Cette réclamation doit être envoyée à la FIFA dans les 24 heures suivant la fin du match."

Ad

Le noeud du problème réside dans la reprise du jeu. Un arbitre ne peut pas décider de consulter le VAR si le jeu a repris. Or, les Tunisiens avaient bel et bien joué l'engagement après l'égalisation française. Selon le protocole de l'assistance vidéo consulté par l'AFP, "si le jeu a repris après avoir été arrêté, l'arbitre ne peut effectuer une analyse sauf en cas d'identité erronée ou en cas d'infraction passible d'exclusion telle qu'un comportement violent, crachat, morsure, et/ou propos ou actes blessants, grossiers ou injurieux". Selon une source arbitrale interrogée par l'AFP, cette situation ne figure pas dans le protocole de la VAR. "Dès lors que le coup d'envoi a été donné, alors il est impossible de revenir à la situation de hors-jeu", explique cette source.

Coupe du monde "Il y a une ombre au-dessus de Varane" IL Y A UNE HEURE

"Avec cette défaite, les conséquences peuvent être psychologiques sur certains joueurs"

Deschamps : "Je suis en attente d'une réponse"

"Je suis en attente d’une réponse sur le règlement, a confié Didier Deschamps après la rencontre. Je ne le connais pas par cœur. L’arbitre a sifflé le coup d’envoi (après le but de Griezmann) et la fin du match et je ne suis pas sûr que le match pouvait reprendre. Je suis allé voir l’arbitre pour discuter. Je suis en attente d’une réponse et je ne dirai pas ce qu’il a dit. Je ne veux pas le mettre en cause. Vous avez le numéro de Collina (le patron des arbitres à la FIFA) ?"

Les conséquences de cette affaire sont limitées puisque le match nul ne changerait ni l'identité des qualifiés ni la hiérarchie du groupe mais elle permettrait à Antoine Griezmann de débloquer son compteur et à la France de rester invaincue.

AVEC AFP

Coupe du monde Est-ce que Deschamps s'est trompé ? "Il est allé trop loin" IL Y A 2 HEURES