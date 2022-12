"Pourquoi Hugo Lloris pourrait être le talon d'Achille de l'équipe de France ?" Quarante-huit heures avant le quart de finale, The Telegraph, le très sérieux quotidien britannique, a osé. Osé remettre en question le capitaine aux 143 sélections qui a gagné autant de Coupes du monde que tout le Royaume d'Angleterre. Il en fallait plus pour contrarier le flegmatique capitaine des Bleus et, en conférence de presse vendredi, il n'avait pas voulu nourrir la polémique : "Je ne vais pas répondre devant les micros. Ils ont leur opinion, il faudra leur répondre sur le terrain."

La riposte fut cinglante et douloureuse pour nos chers voisins. Si les Anglais sont déjà rentrés à la maison, Hugo Lloris en est, avec Antoine Griezmann et Olivier Giroud, le principal responsable . Le portier de Tottenham a écoeuré l'Angleterre avec six arrêts dont trois parades monumentales face à Harry Kane, deux fois, et Jude Bellingham.

A son niveau de 2018

C'est comme si celui qui n'avait pas eu grand-chose à faire jusqu'ici, celui qu'on avait davantage égratigné pour la faiblesse de son jeu au pied que loué pour l'importance de sa parade face à la Pologne, était redevenu ce qu'il a toujours été : l'ange gardien de cette équipe de France. Ce France - Angleterre 2022, Lloris le rangera à côté de ses références. Un peu en dessous de France - Allemagne 2016 mais au niveau de France - Belgique ou de France -Uruguay 2018, par exemple. C'est un constat indiscutable : en tournoi, Lloris ne se troue jamais hormis un moment d'égarement en finale face à la Croatie. Mieux que ça, il sauve les Bleus dès qu'il le peut.

Seul le premier penalty d'Harry Kane l'a trompé ce samedi. Sur le second, Lloris a remporté la bataille psychologique et son coéquipier à Tottenham a envoyé une ogive dans le ciel qatari. "J'ai essayé d'aider l'équipe, a-t-il réagi après la rencontre. J'ai été plus sollicité que depuis le début du tournoi et c'est normal." C'est comme si son niveau s'adaptait au niveau d'intensité ou à l'adversité.

Je sais qu'il a gagné la Coupe du monde, mais il n'est pas assez bon

A bien des égards, Jordan Pickford est un meilleur gardien que Lloris cette saison", osait la presse anglaise qui avait visiblement oublié les accomplissements de l'ancien Lyonnais. Ce qui avait eu le don de faire sourire Cédric Carrasso, ancienne ombre de Lloris en Bleu : "Pickford a des qualités (…) Mais on ne peut pas comparer l'incomparable", Quatre ans après un immense tournoi en Russie, Lloris a attendu la première affiche digne de ce nom pour rappeler de quel bois il était fait. "", osait la presse anglaise qui avait visiblement oublié les accomplissements de l'ancien Lyonnais. Ce qui avait eu le don de faire sourire Cédric Carrasso, ancienne ombre de Lloris en Bleu : "(…)", nous confiait-il ce samedi

"Je sais qu'il a gagné la Coupe du monde, mais il n'est pas assez bon. Il fait trop d’erreurs. Antonio Conte a besoin d’un nouveau gardien", se risquait Jamie Carragher après une bévue face à Arsenal. Sauf qu'à 35 ans, sa fiabilité n'est plus vraiment à prouver et si certains doutaient encore, France - Angleterre doit leur rappeler l'essentiel : Hugo Lloris est un très grand gardien malgré les interrogations qui surgissent à intervalles réguliers. Il a attendu sagement sa 143e sélection et un record qui le rend unique à bien des égards pour le rappeler aux yeux du monde. En espérant que cela suffira, cette fois, à ce que plus personne ne doute de lui.

