Hugo Lloris : 5

Il a fallu attendre la 8e minute du temps additionnel pour voir sa première intervention un peu chaude sur un bon jaillissement. Le capitaine de l'équipe a vécu une soirée pourtant mouvementée mais il est abandonné par Pavard sur l'ouverture du score.

Ad

En bref… Rien à se reprocher.

Coupe du monde Une entrée la tête haute IL Y A UNE HEURE

Benjamin Pavard : 4

Mais pourquoi change-t-il complètement sa course et laisse-t-il Goodwin absolument seul au second poteau sur l'ouverture du score ? Que lui est-il passé par la tête ? L'Australie a très vite compris qu'il fallait insister sur son côté tant le Munichois semblait hors du coup en première période. Un apport offensif quasi nul pour un Pavard toujours aussi peu sûr de lui sur le côté même s'il a montré plus d'épaisseur en seconde période.

En bref… Toujours autant de limites à ce poste.

Remplacé par Jules Koundé (89e).

Ibrahima Konaté : 6

Son gabarit lui donne un avantage certain dans les airs et il s'en sert à merveille. Difficile de le prendre à défaut dans les duels tant son gabarit impose naturellement le respect. Ce fut parfois plus délicat à la relance, notamment dans une première période où il s'est cherché. Passé dix minutes critiques autour de la demi-heure de jeu, il a laissé, avec bonheur, l'initiative de la relance à Upamecano.

En bref… La paire de centraux fonctionne.

Dayot Upamecano : 7

Il a attendu le meilleur moment pour signer son match référence en équipe de France. Assez peu inquiété dans les duels, le Munichois a rayonné à la relance en trouvant un nombre incroyable de décalages. On retiendra notamment son ouverture fantastique sur Griezmann sur la grosse occasion de Mbappé (45e). Sa relation avec Théo Hernandez est pleine de promesses.

En bref… La révélation.

Dayot Upamecano (France-Australie) Crédit: Imago

Lucas Hernandez : non noté

Neuf minutes de jeu, un genou qui se bloque et son Mondial pourrait bien s'arrêter là. Terrible.

Remplacé par Théo Hernandez : 7

Il a démarré par une passe en retrait mal sentie pour Tchouaméni (21e) mais la suite fut pleine d'engagement. Sa passe décisive pour Adrien Rabiot a remis les Bleus dans le droit chemin mais le Milanais fut surtout une solution constante dans son couloir. Il aurait pu finir avec un triplé de passes décisives si Mbappé ou Griezmann étaient allés au bout de leurs idées. Quelle générosité !

En bref… Pas facile de perdre son frère sur blessure mais Théo Hernandez est plein de ressources.

Adrien Rabiot : 8

Il a démarré au petit trot avant de prendre l'équipe sur ses épaules. Alors que les Bleus, hagards, étaient au bord du précipice, sa tête pleine de rage a réveillé tout un pays. Et que dire de sa récupération et de sa passe décisive sur le deuxième but français ? En l'absence de Pogba et Kanté, il devrait prendre ses responsabilités, il fut le patron du milieu et des Bleus durant 45 minutes. Plus neutre en seconde période mais le job était déjà fait.

En bref… Sans lui, où en seraient les Bleus ce mardi ?

Adrien Rabiot de la tête et l'équipe de France égalise face à l'Australie Crédit: Getty Images

Aurélien Tchouaméni : 5

Victime de nombreuses fautes, le Madrilène a livré un match sans relief. Sans doute bridé par les consignes de Deschamps et un schéma très offensif dont il devait assurer l'équilibre, il n'a pas pu faire profiter les Bleus de ses qualités dans le camp adverse. Trop neutre

En bref… Un petit Tchouaméni.

Remplacé par Youssouf Fofana (77e)

Ousmane Dembélé : 5,5

Comme la plupart de ses coéquipiers, il lui a fallu 45 minutes pour émerger malgré deux accélérations (1re, 37e). S'il a parfois manqué de conviction dans ses choix, que dire de son centre parfait pour son pote, Mbappé (68e) ?

En bref… Quatre ans après une sortie de route face à ces mêmes Australiens, le Barcelonais a montré ses progrès mais il peut encore mieux faire.

Remplacé par Kingsley Coman (77e).

Antoine Griezmann : 6

D'abord discret, il a toujours cherché de la liberté pour tenter de mettre les Bleus sur les rails. Plus bas qu'à l'accoutumée, il s'est astreint à un sérieux travail de l'ombre mais a aussi rappelé son importance dans la construction. Si Kylian Mbappé n'avait pas gâché ses deux caviars (45e, 83e), Griezmann aurait encore gonflé ses statistiques en Bleu.

En bref… Précis.

Kylian Mbappé : 7

D'abord, il a beaucoup gâché. Soit en multipliant les touches de balle, soit en gâchant des occasions offertes sur un plateau par Griezmann, soit en forçant ses choix. Mais quand il joue en une touche, le jeu s'éclaire comme sur sa talonnade pour Rabiot sur le deuxième but tricolore. En trois minutes, il a donné le large. D'abord d'une jolie tête croisée (68e) puis sur un service au cordeau pour Giroud (71e). Toujours décisif.

En bref… Même dans un jour moyen, il reste capital.

Olivier Giroud : 8

Sur son septième ballon, il avait déjà marqué plus de buts qu'en sept matches en Russie. Puis il a marqué l'histoire de son coup de casque signature pour rejoindre Thierry Henry en tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus. Une soirée immaculée pour celui qui n'aurait jamais dû démarrer ce Mondial. Pour le reste, son entente certaine avec Mbappé est en train de devenir l'arme fatale de cette équipe de France à l'image de sa talonnade mal exploitée par le Parisien (62e). Il ne lui a manqué que la cerise (un spectaculaire ciseau) sur un bien joli gâteau.

En bref… Quelle histoire mais quelle histoire…

Remplacé par Marcus Thuram (89e).

Olivier Giroud, le talisman de l'équipe de France Crédit: Getty Images

Coupe du monde Henry égalé : Giroud, un coup de tête pour l'histoire IL Y A 2 HEURES