Kylian Mbappé a connu deux 8es de finale avec l'équipe de France. Ils sont le parfait reflet de ce qu'il a vécu avec les Bleus, soit son point le plus haut et son point le plus bas. 2018, l'Argentine, son acte de naissance aux yeux du monde et ce qui reste son match référence. 2021, la Suisse, symbole de son Euro raté avec ce fichu tir au but stoppé par Yann Sommer. Si ce troisième 8e de finale joué avec l'équipe de France doit incarner ce qu'il représente chez les Bleus aujourd'hui, alors la Pologne peut déjà réserver un Doha – Varsovie pour lundi matin.

Depuis le début de la compétition, Kylian Mbappé a donné tout son sens à la mission qu'il s'est fixé : gagner une deuxième Coupe du monde à 23 ans en assumant la charge du leader unique de l'équipe de France. Jusqu'ici, le plan se déroule sans accroc avec trois buts et une passe décisive en deux matches et des poussières. En l'absence de Karim Benzema, il fait la pluie mais surtout le beau temps sur l'équipe de France et il pourrait facilement prétendre au titre honorifique de meilleur joueur du premier tour. Mais tout ceci ne pèsera pas bien lourd si l'aventure ne va pas au bout.

Kylian en 2018, ce n'était pas le même joueur

Au fond, pour les Bleus comme pour lui, c'est ici que tout commence, face à la Pologne. Quatre ans après le sacre de Moscou, dix-sept mois après son tir au but décisif raté face aux Suisses, tout a changé pour Mbappé. "Kylian en 2018, ce n'était pas le même joueur et la même personnalité que maintenant, a dévoilé Antoine Griezmann en conférence de presse vendredi. On le voit beaucoup plus dans le groupe, aux entraînements. Il parle, il met de la joie de vivre. Il est important pour nous. Il est irréprochable."

En des temps pas si lointains, il aurait peut-être manifesté son mécontentement de démarrer la rencontre face à la Tunisie sur le banc. Depuis le début de la compétition, sur et en dehors du terrain, c'est un sans-faute. En échec sur les coups de pied arrêtés face à l'Australie, il les a tous laissés à Antoine Griezmann comme s'il admettait ses erreurs. Ce qui ne fut jamais le cas à l'Euro où il s'est obstiné à prendre en charge les phases arrêtées en dépit de ses déboires dans l'exercice.

Sa plénitude au bon moment

Plus mûr qu'en 2018, plus ouvert qu'en 2021, il semble avoir trouvé sa plénitude au moment opportun. Il n'y a guère désormais que devant les micros qu'il ne veut plus dire un mot. Alors que toutes les stars de cette Coupe du monde ont parlé depuis le début de la compétition, lui a décidé de se taire. Aucune conférence de presse depuis le début du rassemblement, ni celles organisées par le service de presse des Bleus, ni celles imposées par la FIFA pour le meilleur joueur du match qu'il a snobées à deux reprises.

Alors, ce sont encore les autres qui parlent le mieux de sa métamorphose. "Il a énormément évolué, il a démarré très fort très tôt, il continue sur sa lancée et a la tête sur les épaules, s'est réjoui Raphaël Varane la semaine dernière. Il sait où il veut aller, c'est aussi ce qu'on attend de lui, d'être décisif. Il a engrangé de la confiance sur le début de la compétition, on espère qu'il va continuer à l'être." Ce 8e de finale face à la Pologne est un énième tournant de sa carrière en équipe de France. Pas le premier ni le dernier, mais jamais le destin des Bleus n'a semblé si suspendu à lui.

