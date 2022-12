En 2018, Antoine Griezmann avait offert la deuxième étoile aux Bleus comme architecte génial d'un parcours immaculé. Quatre ans plus tard, après des années gâchées en club et alors que son influence en sélection était largement discutée, il s'impose encore comme l'individualité la plus importante de cette équipe de France dans un rôle complètement repensé.

Face au Maroc, il a joué libéro, sentinelle, milieu relayeur et même ailier. "Sur le plan défensif, il a encore été remarquable. Il a un gros abattage, il bouche les trous et à chaque fois qu'il touche le ballon, il éclaire le jeu", a parfaitement résumé un Jules Koundé admiratif après la rencontre.

Décisif sur l'ouverture du score, impérial dans sa propre surface de réparation, Griezmann a offert un récital aux quatre coins du terrain. "Je me sens très bien physiquement, a-t-il réagi au micro de TF1. J'ai préparé ça depuis juin pendant mes vacances, je suis en pleine forme et en pleine confiance." Peut-être qu'il achèvera ce Mondial sans marquer le moindre but mais son influence va bien au-delà des statistiques. En l'absence de Paul Pogba et N'Golo Kanté, il a endossé le rôle des deux hommes et plus la route s'élève, plus son volume de jeu devient une béquille essentielle.

Pogba : "GriezmannKanté"

Face à l'Angleterre, il s'est rapproché de Pogba. Contre le Maroc, le meilleur joueur du match a eu des airs de Kanté. Ce que le milieu de la Juventus Turin a noté sur ses réseaux sociaux : "GriezmannKanté". Rappelons simplement que, même s'il a toujours aimé les replis défensifs, Griezmann découvre un nouveau poste au Qatar. Pourtant, c'est comme si ce rôle hybride, à la fois 6, 8 et même 10, avait été créé pour lui depuis toujours.

Comment fait-il pour en prendre aussi bien la mesure en si peu de temps ? Question d'intelligence de jeu sans doute. "Je sais ce que j'attends d'un milieu de terrain : un joueur à ce poste doit être juste, facile, a-t-il analysé au micro de TF1. Peu importe où je vais jouer, je vais faire ce que doit faire un milieu : être fluide, deux touches au maximum, jouer simple. Je dois revenir quand il le faut et surtout, je regarde ce dont a besoin l'équipe." Griezmann voit tout, sent tout avant les autres.

Il presse Deschamps de changer

C'est lui qui a pressé Didier Deschamps de rééquilibrer les débats à gauche en faisant rentrer Marcus Thuram alors que l'absence de repli de Kylian Mbappé mettait les Bleus dans l'embarras. Le cerveau du joueur de l'Atlético semble lui ouvrir des possibilités infinies sur le terrain. "Je m'inspire de ce que j'ai à mes côtés, de ce que je vois dans les vidéos de mes adversaires, a-t-il poursuivi. J'essaie de prendre des mouvements, des gestes et j'essaie aussi de prendre le plus de plaisir possible."

Il ne reste plus grand-chose du meilleur buteur de l'Euro 2016 (6 réalisations), Griezmann est devenu un tout autre joueur. Moins décisif au tableau d'affichage mais pas moins important sur le terrain. Cette Coupe du monde le consacre comme le footballeur le plus complet de l'histoire des Bleus. Sacrée résurrection pour lui. Sacrée chance pour l'équipe de France.

