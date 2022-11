Ils ne sont évidemment pas tous arrivés en même temps à Clairefontaine mais lundi soir, les 26 joueurs retenus par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde – puisque Marcus Thuram s'est rajouté à la liste de 25 initialement communiquée par le sélectionneur tricolore – seront réunis, à huit jours de l'entrée en lice de l'équipe de France dans la compétition.

Comment le Mondial va-t-il impacter physiquement et mentalement les clubs ?

Et chacun sait d'ores et déjà de quel numéro sera floqué son maillot pour ce Mondial qatari. Information principale : c'est Mattéo Guendouzi qui récupère le numéro 6 laissé vacant par Paul Pogba, forfait. Le numéro 13 de N'Golo Kanté est lui récupéré par le Monégasque Youssouf Fofana. Pour le reste, du classique : ce sera le 7 pour Antoine Griezmann, le 9 pour Olivier Giroud, le 10 pour Kylian Mbappé et le 19 pour Karim Benzema. Invité de dernière minute, Thuram hérite lui du 26, logiquement.