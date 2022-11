L'histoire retiendra que c'est par un lundi matin plein de surprises qu'a démarré l'aventure au Qatar. Ils devaient partir à 25 avec Presnel Kimpembe, ils partiront à 26 sans le Parisien mais avec Axel Disasi et Marcus Thuram . Telle est la décision de Didier Deschamps. Celle-ci pose beaucoup de questions, le sélectionneur y répondra sans doute à 16h lors de sa première conférence de presse du rassemblement. En attendant, les hypothèses sont nombreuses.

Ad

Pourquoi ajouter un 26e joueur ?

Coupe du monde Thuram, 26e homme surprise de la liste de Deschamps IL Y A 5 HEURES

L'arrivée de Marcus Thuram dans le groupe et surtout son timing peuvent surprendre. Pourquoi Didier Deschamps ne l'avait-il pas intégré dans sa liste initiale mercredi dernier ? C'est un vrai mystère. Sa sélection à la toute dernière minute peut laisser penser qu'un doute escorte l'un des éléments offensifs de la liste. Les craintes sont nombreuses autour de Karim Benzema qui n'a plus démarré une rencontre depuis le 19 octobre dernier. A moins que les pépins physiques réguliers de Kingsley Coman et Ousmane Dembélé en soient la raison.

Ils n'iront pas au Qatar : quelle est l'absence la plus injuste de la liste de Deschamps ?

Marcus Thuram, replacé dans l'axe cette saison avec Mönchengladbach, peut jouer le rôle de doublure du Madrilène et d'Olivier Giroud en cas de coup dur. Est-ce le sens de sa présence dans la liste ? Le sélectionneur a toujours annoncé qu'il préférait partir avec un groupe resserré. S'il a choisi d'élargir sa sélection à 26 noms, c'est que des incertitudes existent dans son esprit et qu'il souhaite se donner le plus d'options possibles pour les couvrir.

Pourquoi autant de défenseurs centraux droitiers dans la liste ?

C'est l'autre étrangeté de ce lundi. Alors que l'équipe de France a perdu un gaucher et la doublure de Lucas Hernandez, Didier Deschamps a choisi avec Axel Disasi un défenseur droit qui, a priori, ne couvre pas le même poste. Parmi les huit défenseurs centraux sélectionnés, sept sont droitiers et n'ont pas l'habitude d'évoluer sur le côté gauche de la défense. En défense, seuls les frères Hernandez couvrent, a priori, les deux postes de défenseur central et latéral gauche.

Théo et Lucas Hernandez, les deux seuls gauchers parmi les défenseurs de l'équipe de France. Crédit: AFP

Bien sûr, en cas de blessure de Lucas Hernandez, Didier Deschamps pourra basculer un droitier à gauche comme il l'a fait pendant tant d'années avec Laurent Koscielny lorsqu'il était associé à Raphaël Varane. Mais la santé fragile de Lucas Hernandez pourrait obliger le sélectionneur à se retrouver face à une situation inédite en pleine Coupe du monde.

Pourquoi eux ?

Thuram doit d'abord sa sélection à son spectaculaire réveil en Allemagne. Avec 13 buts en 17 matches, toutes compétitions confondues, l'ancien Sochalien a un niveau de forme qui lui avait déjà ouvert les portes de l'Euro à l'été 2021. Il n'était plus revenu en équipe de France depuis. Sa grande polyvalence lui permet, contrairement à Wissam Ben Yedder par exemple, de couvrir tous les postes offensifs et donc les potentiels problèmes physiques de Benzema, Coman et Dembélé.

Disasi profite, lui, du manque de solutions au poste de défenseur central gauche. Emballant en septembre, Benoît Badiashile est aujourd'hui loin de son meilleur niveau alors que Clément Lenglet, pourtant titulaire à Tottenham désormais, part de trop loin après un Euro catastrophique.

Marcus Thuram Crédit: Getty Images

Coupe du monde Benzema : "On ne doit pas se cacher, on a tellement de talent" HIER À 11:47