Il n'est vraiment du genre à chercher la lumière des projecteurs. Quand elle vient à lui, c'est naturellement. Comme c'est le cas depuis le début de la Coupe du monde au Qatar. Le talent d'Achraf Hakimi n'a plus de secret pour personne. Mais le latéral droit marocain n'était pas exactement présenté comme une star de ce Mondial. Il brille pourtant de tout son éclat. Pas seulement parce qu'il est probablement le joueur le plus performant à son poste depuis le début du tournoi, même si c'est bien sa priorité. Il y a plus.

Il y a eu cette image du joueur du PSG se jetant dans les bras de sa mère après sa sortie, lors de la victoire sensationnelle du Maroc face à la Belgique (2-0). Un geste plein de fraîcheur qui a fait le tour des réseaux sociaux. Et que le défenseur marocain a été invité à commenter. "Ma mère était femme de ménage, a expliqué Hakimi. Mon père était vendeur ambulant. Jouer au football était un rêve pour moi et un sacrifice pour eux. Mes frères ont sacrifié des choses. Nous étions très pauvres. Maintenant, je me bats pour eux."

Se battre, Hakimi le fait très bien. Même dans des conditions extrêmes. Il serre les dents quasiment depuis le début de cette Coupe du monde. "Lors du premier match, j'ai ressenti des douleurs aux ischios, expliquait-il après cette victoire contre la Belgique. Mais c'est une Coupe du monde, on n'en joue pas tous les jours, il faut tout donner." Une attitude exemplaire qui forçait déjà l'admiration de Walid Regragui. "Il était blessé mais il a voulu jouer dans cet état pour aider ses camarades", avait souligné le sélectionneur marocain.

Hakimi ne s'est pas arrêté là. Dans l'impossibilité de récupérer tant les matches s'enchaînent rapidement dans ce Mondial, il a d'abord été annoncé incertain pour le match décisif face au Canada. Le Marocain a tenu sa place dans la douleur, disputé 85 minutes de la rencontre, et apporté une nette contribution à la qualification de sa nation pour les 8es de finale. "Achraf joue alors qu’il est blessé, ce n’est pas juste un homme, s'est enflammé Regragui. Les Marocains doivent lui embrasser la tête tous les jours. Jusqu’à la dernière minute, on lui demandait s’il pouvait jouer et il a dit que pour le pays il allait le faire. Et en étant blessé, il été élu homme du match !"

Ce match contre le Canada, c'est le résumé parfait de la Coupe du monde d'Hakimi. Déjà celle d'un homme qui montre un don de sacrifice exceptionnel pour son équipe et sa nation, tirant ainsi tout un groupe vers le haut. Une valeur d'exemple saluée jusque dans le camp adverse. "Achraf Hakimi est béni, c’est un joueur de classe mondiale, en plus il jouait blessé, déclarait le sélectionneur canadien John Herdman, médusé, au coup de sifflet final. Depuis mon banc, j’ai vu un guerrier, humble, montrant sa détermination dans le travail de l’ombre. Il peut emmener cette équipe encore plus loin."

Face au Canada comme depuis le début du Mondial, Hakimi affiche aussi son meilleur niveau malgré sa blessure. Au-delà de donner l'exemple dans l'état d'esprit, il bonifie aussi le jeu de sa sélection. Son entente avec Hakim Ziyech fait du côté droit un secteur fort dans l'animation offensive du Maroc. Comme à son habitude, le joueur du PSG ne ménage pas ses efforts en attaque. Il apporte le surnombre, prouve ses aptitudes sur les coups de pied arrêtés, et a même délivré une passe décisive lumineuse pour Youssef En-Nesyri face aux Canadiens. Il est aussi quasiment irréprochable sur le plan défensif dans une défense qui n'a concédé qu'un but en trois matches jusqu'ici.

Hakimi est l'homme qui donne des ailes au Maroc. Il traverse ce Mondial comme s'il était investi de cette mission au sein d'une équipe qui colle à son image. "Ce n'est pas qu'une équipe, c'est une famille, disait-il après la qualification de sa nation pour les 8es de finale. On a vraiment un bon groupe avec une bonne mentalité. Dès le premier jour ici on s'est dit que c'était le moment de changer la mentalité de tous les joueurs et que notre génération fasse des choses positives. On a mérité d'écrire cette page d'histoire aujourd'hui. Je suis fier de jouer pour le Maroc et d'avoir rendu tout le peuple marocain fier."

Les Marocains seront peut-être encore plus fiers de leur équipe mardi, si elle parvient à signer un nouvel exploit contre l'Espagne en 8e de finale. Un match particulier pour Hakimi, né à Madrid, formé au Real, et qui a passé sa vie dans la capitale espagnole jusqu'à son départ au Borussia Dortmund en 2018. De quoi donner une motivation supplémentaire au joueur du PSG ? Il n'en avait pas forcément besoin. "J'ai vu ma famille, les personnes autour de moi... On veut aider l'équipe, et on ne sait jamais quand on pourra le refaire, a-t-il rappelé. On est heureux, on doit profiter du moment." Et tout faire pour qu'il dure le plus longtemps possible.

