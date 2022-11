Y.L. : Je n'y ai pas cru. Et quand on m'a confirmé l'information, tout de suite, je me suis dit : "Ils sont complètement fous." En plus, je rappelle et ce n'est pas un détail, que ce brassard était déjà une version édulcorée qui ne respectait pas tout à fait les codes du drapeau LGBTQIA+. C'était un brassard passe-partout construit justement pour ne pas froisser les sensibilités. Mais là, interdire ce brassard, c'est prendre les gens pour des cons. La FIFA envoie un signal terrible. Les parents ont déjà du mal à mettre leurs gamins au foot pour tout un tas de raisons, la FIFA vient de leur en donner une supplémentaire.

Ad

Coupe du monde Départ parfait pour les Pays-Bas IL Y A UNE HEURE

Le brassard One Love porté par les Pays-Bas Crédit: Getty Images

Vous combattez l'homophobie dans le foot depuis plusieurs années. Quel message envoie la FIFA avec cette interdiction ?

Y.L. : Je milite depuis plus de 20 ans mais j'ai toujours été un modéré. Je ne veux jamais donner de leçon. Mais que l'instance dirigeante du foot mondial montre un tel mépris envers la cause gay, ça me rend fou. Je ne sais pas si la FIFA se rend compte à quel point c'est destructeur pour le monde amateur. Elle donne raison aux haineux qui ont fait du rejet de l'autre un fond de commerce. En filigrane, la FIFA nous dit : "Il y a des gens de côté mais on s'en fout."

C'est d'abord et avant tout une question de pédagogie

Cette décision va-t-elle fragiliser votre combat ?

Y.L. : Au-delà des gamins ou gamines homo qui n'arrivent pas à vivre librement leur sexualité dans leur club, c'est d'abord et avant tout une question de pédagogie. On parle d'un enjeu de société. On pouvait espérer que le foot passe ce message pour lutter contre la persécution des minorités. J'ai espéré mais j'ai été bête parce qu'on ne peut rien attendre de cette FIFA qui n'a aucune conviction humaniste. Franchement aujourd'hui, j'ai honte. Cette institution est minable.

Coupe du monde Bellingham - Saka, le présent et le futur de l'Angleterre IL Y A 2 HEURES