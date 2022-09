Une affaire qui pourrait menacer une sélection toute entière. Lundi, le Daily Mail a publlié une enquête pleine de révélations sur la sélection équtorienne de football. Qualifié pour la Coupe du monde au Qatar, l'Equateur pourrait bien être disqualifié du Mondial après avoir fait jouer Byron Castillo sous ses couleurs malgré la possession de faux papiers de ce dernier.

D'après le média britannique, Castillo serait en effet de nationalité colombienne et non équatorienne. Il possèderait en outre une fausse indentité et donc un faux passeport, ce que Byron Castillo a finalement admis. L'ailier a également confessé avoir quitté la Colombie pour poursuivre sa carrière en Equateur et a dénoncé un homme d'affaires équatorien qui lui aurait offert une nouvelle identité.

Le Chili grand gagnant ?

Le Daily Mail s'est procuré un enregistrement audio d'un entretien conduit par la Commission d'enquête de la Fédération équatorienne de football (FEF), datant de 2018, dans lequel Castillo admet qu'il est né en 1995 et non en 1998 comme inscrit sur son certificat de naissance équatorien. Il donne également le nom de Javier Castillo Segura, qui lui a procuré son faux certificat de naissance. Il détaille son départ de la ville colombienne de Tumaco pour aller à San Lorenzo afin de poursuivre sa carrière de footballeur, et livre le nom du businessman qui lui a procuré une nouvelle identité.

L'affaire remonte ainsi à plusieurs mois. Le Chili avait alors déposé une requête auprès de la FIFA, qui l'avait rejetée. Mais désormais, la sélection chilienne pourrait remplacer l'Equateur à la Coupe du monde si des sanctions sont prises, notamment car la fédération équatorienne aurait sciemment dissimulé toutes ces preuves de fraude. La Commission d'appel de la FIFA se réunira jeudi pour statuer sur le dossier et donner une réponse favorable ou non au Chili.

