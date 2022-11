Mais pourquoi Lionel Messi continue-t-il de faire bande à part ? Après la journée de vendredi, où "la pulga" avait été ménagé pour rester sur une séance en salle, le voilà à nouveau quelque peu à l'écart du reste de l'Albiceleste. De quoi interroger les médias argentins, se posant évidemment la question d'un pépin physique à l'approche du top départ de ce Mondial.

Vendredi, Messi est arrivé sur le terrain d'entraînement de l'université du Qatar, camp de base de l'Argentine pendant le Mondial, dix minutes après ses équipiers. Alors que ceux-ci effectuaient un toro, Messi s'est installé à part, en compagnie d'un membre du staff médical. Il a effectué un échauffement et un travail d'appuis, touchant occasionnellement le ballon.

À la fin des 15 minutes ouvertes à la presse, le septuple Ballon d'Or n'avait pas rejoint les autres joueurs argentins. Un responsable de la communication de la sélection, interrogé par l'AFP, a déclaré qu'il allait "les rejoindre ensuite" et qu'il n'y avait "rien" à signaler en ce qui concerne l'état de santé de Messi. L'Argentine, qui fait partie des principaux favoris du Mondial, jouera dans le groupe C avec l'Arabie Saoudite, la Pologne et le Mexique

