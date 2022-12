87 minutes sur la pelouse lors du premier match de poules contre le Ghana, 81 lors du deuxième contre l’Uruguay, et enfin 64 face à la Corée du Sud vendredi : le physique de Cristiano Ronaldo a été géré avec beaucoup d’attention dans ce premier tout du Mondial qatari. CR7 remplacé, c’est de plus en plus commun, en club comme en sélection. Mais ce n’est pas pour autant que l’attaquant portugais s’en accommode, du haut de ses 37 ans.

Ad

C’est d’ailleurs comme cela qu’a été lu son agacement au moment de céder sa place à André Silva à la 65e minute de jeu. L’ancien buteur de Manchester United a pesté, d’abord. Puis il a donné un coup de pied dans une bouteille d’eau au moment de regagner son banc. Mais Fernando Santos avait une explication toute autre : "Ce n'est pas que Ronaldo qui était énervé, c'était toute l'équipe, Pepe et les autres. Ronaldo était énervé car un joueur coréen lui demandait de sortir, je pense que tout le monde l'a vu", a expliqué le sélectionneur portugais en conférence de presse.

Coupe du monde Le Ghana s'est vengé : "J'ai dit à mes joueurs : 'si on tombe, eux aussi" IL Y A 14 MINUTES

26 ballons pour Ronaldo

La fin d’une affaire qui n’en était pas vraiment une. Reste que Ronaldo n’a pas fait ce qu’il fallait pour qu’on retienne avant tout sa prestation sportive. Impliqué… sur le premier but sud-coréen (27e), l’ancien Madrilène s’est ensuite distingué en ratant le cadre de la tête à bout portant (42e), dans un match qui ne l’aura vu toucher que 26 ballons.

Voilà maintenant deux matches que la star portugaise n’a pas cadré la moindre frappe. Buteur sur penalty face au Ghana, il était devenu le premier joueur à marquer lors de cinq Mondiaux différents. Mais il devra faire mieux pour débloquer, enfin, son compteur but lors des matches à élimination directe. Et éviter ainsi que l’on se concentre sur une histoire de but accordé à un coéquipier ou de geste d’humeur.

Cristiano Ronaldo Crédit: Getty Images

Coupe du monde Dani Alves devient le joueur le plus âgé du Brésil en Coupe du monde IL Y A UNE HEURE