Cristiano Ronaldo a encore frappé. Tout un groupe salue son leader. Tout un peuple glorifie son héros. Quelques instants plus tard, le couperet tombe : l’ouverture du score du Portugal, lundi face à l’Uruguay, est attribuée à Bruno Fernandes. L’effronté centreur dont "CR7" n’a pu qu’effleurer (ou pas !) l’offrande. Le milieu de terrain de Manchester United inscrira un deuxième but, sur penalty, synonyme de victoire 2-0 et de qualification pour les huitièmes de finale du Mondial au Qatar. Mais vous l’aurez compris, ce succès est quasiment éclipsé depuis par une question : Ronaldo a-t-il marqué son neuvième but en Coupe du monde ?

Ad

Par-ci, une image de la star mondiale montrant sa tête à l’issue de la rencontre, comme pour réclamer son dû. Par-là, un débat sur le plateau de l’émission El Chiringuito, où un journaliste assure que la fédération portugaise cherche à prouver que son égérie a trouvé le chemin des filets, tandis que sur Twitter, Piers Morgan, en fier confident de Cristiano Ronaldo, clame qu’il lui a confié avoir touché le ballon de la tête. Partout, des photos, sous tous les angles, qui visent à débusquer le fin mot de l’histoire. C’est amusant pour certains, lassant pour d’autres, mais grotesque pour tous, non ?

Premier League Messi "magique", retraite et sanction : Ronaldo lâche (encore) ses vérités 17/11/2022 À 21:34

En rire comme Santos et savoir plaider coupable

Reste le paradoxe de dénoncer l’absurdité d’une situation dont nous sommes, à des degrés diverses, responsables en tant que journalistes. Nous utilisons des statistiques pour comparer les performances des joueurs et nous contribuons ainsi à en faire un critère qui devient, sans doute, trop important. Nous sommes par ailleurs tous susceptibles d’entrer dans le jeu de cette quête de vérité assez futile, en prolongeant le débat avec différents clichés et ralentis. Le tout avec une implication et un recul variables, quand bon nombre de fans doivent être suspendus à la décision de la FIFA.

Sans pour autant éluder ce questionnement accessoire - dont Fernando Santos a préféré rire en conférence de presse - ou jeter la pierre à ceux qui l’alimentent, il est peut-être de notre ressort de relativiser l’importance de ces fameuses stats. D’effectuer un rappel salutaire. Oui, dans cinquante ans, étudier les héritages respectifs de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo passera par pléthore de chiffres. Mais si l’un de ces deux géants contemporains conduit son équipe au sacre planétaire, le 18 décembre prochain, d’un cheveu ou non, cela comptera beaucoup plus qu’un but en phase de groupes.

Cristiano Ronaldo, buteur... ou pas, face à l'Uruguay en Coupe du monde - 28/11/202 Crédit: Getty Images

Coupe du monde Messi brille avec l'Argentine, Ronaldo vers un forfait avec le Portugal en amical 16/11/2022 À 18:08