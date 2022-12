Lionel Messi et les gardiens de but argentin, marocain, croate et français. Voici les héros des quarts de finale d'une Coupe du monde "extraordinaire" pour les portiers, selon le premier constat dressé ce lundi par le groupe d'études de la FIFA. Une statistique chiffre la hausse de leur influence sur le sort du match. De 2018 à 2022, le pourcentage de penalties arrêtés à la Coupe du monde est passé de 25 à 34% soit plus d'un tiers désormais.

Dominik Livakovic (Croatie), Yassine Bounou (Maroc) sont les principales raisons pour lesquelles leurs sélections ont atteint les demi-finales. Hugo Lloris (France) et Emiliano Martinez (Argentine) ont plané sur les quarts et sauvé la peau de deux grandes nations en péril. Christophe Lollichon, ancien entraîneur des gardiens de Chelsea puis responsable de leur développement durant 15 ans, décortique pour nous les forces et les faiblesses des quatre gardiens de but encore en compétition. Quatre hommes que Lollichon connaît très bien. Selon lui, l'un d'eux sort assez clairement du lot. Mauvaise nouvelle pour les Bleus, il s'agit de Yassine Bounou qui se dressera sur la route des Français mercredi à Doha.

Christophe Lollichon, ancien entraîneur de Petr Cech et des gardiens de Chelsea

Yassine Bounou (FC Séville) – Maroc : "Le plus complet"

"C'est le plus complet des quatre. Je l'avais étudié car j'en avais fait une potentielle cible pour Chelsea et il y a deux ans, Séville n'en était plus vraiment fan. Il dénote vraiment avec les trois autres parce que Bounou n'est pas dans sa zone de confort. C'est un gardien qui est dans l'anticipation et il favorise un grand nombre d'interventions grâce à un placement hyper judicieux. Bounou a fait des progrès énormes dans son jeu au pied. Dans le jeu court, je l'ai même vu faire une feinte, c'est dire s'il n'a pas peur. On voit que ses coéquipiers ont une confiance extraordinaire en lui.

Je ne me focalise jamais sur les arrêts mais force est de constater qu'il prend de la place, beaucoup de place. Il fait 1,95m mais, en plus, par ses positions, se facilite le travail et celui de sa défense. Grâce à lui, les Marocains ne défendent pas en reculant contrairement à d'autres équipes qui ont souffert en demi-finale.

A ce titre, des quatre gardiens encore présents, c'est celui qui a la plus grande influence sur le parcours de son équipe. Avant, il avait des fautes de concentration mais c'est fini. Aujourd'hui, il rayonne et, s'il continue, ce sera compliqué pour l'équipe de France notamment pour tout ce que vont tenter les Bleus dans la profondeur parce qu'il joue haut."

Yassine Bounou

Hugo Lloris (Tottenham) – France : "Sur sa ligne, un des meilleurs du monde"

"J'ai vu la polémique lancée par les journalistes anglais qui préféraient Jordan Pickford à Hugo Lloris. Mais les journalistes anglais qui jugent les portiers sont aussi bons que les gardiens anglais... C'est d'un ridicule absolu. Pickford est extrêmement moyen et ça démontre le niveau des spécialistes en Angleterre. Dès que l'un d'entre eux fait quatre arrêts et qu'il multiplie ça sur quelques matches, il est sélectionnable… Sur le 2e but de Giroud, Pickford est quasiment derrière sa ligne quand Griezmann centre…

Hugo a été bien face aux Anglais même s'il est un peu chanceux sur la sortie face à Kane parce qu'il va trop vite au sol. Sur sa ligne, Hugo est un des meilleurs du monde. On peut le comparer à Jan Oblak, il est aujourd'hui plus fort que David De Gea dans ce domaine. C'est ce qui fait sa force. Dans le domaine aérien, il y va un peu plus. Mais il est à des kilomètres de Bounou dans la maîtrise au pied.

Après, il a été formé comme ça et on ne lui demande pas autre chose. Hugo remplit parfaitement son rôle. En 143 sélections, il n'a jamais réellement coûté de match, c'est énorme. Il a une régularité remarquable et c'est un formidable stabilisateur de vestiaire. Mike Maignan est plus complet mais Didier Deschamps n'a aucun intérêt à le mettre vu ce que dégage Hugo. Dans le domaine aérien, il est loin, son jeu au pied est faible : et alors ? Plus tard, avec Maignan ou Ilan Meslier : on passera à un autre logiciel."

Hugo Lloris

Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb) – Croatie : "Il joue trop bas et se met en situation difficile"

"Il a arrêté quatre penalties dont deux vraiment pas faciles. Au niveau de ses placements, il est dans la moyenne mais il a engrangé énormément de confiance. Pour moi, il joue trop bas et se met en situation difficile. Mais Livakovic est très serein et ne donne pas beaucoup de solutions aux attaquants. Lui aussi a été très influent. Ce que je retiens de son match contre le Brésil, c'est son calme olympien.

C'est un gardien que je connaissais. Mais avec une taille de 1,88m, il n'est pas assez grand pour moi. Je l'ai suivi de façon irrégulière, il ne m'avait pas bluffé avec quelques erreurs dans sa lecture du jeu. Ce n'est pas un gardien proactif comme Bounou, il subit davantage. Mais le contexte, la vie de groupe, l'enjeu, la pression : tout cela a fait élever son niveau et son tournoi est excellent. Mais les plus grands sont capables de faire ça tout le temps."

Dominik Livakovic

Emiliano Martinez (Aston Villa) – Argentine : "Il n'est plus dans une situation de confort"

"Il fait une Coupe du monde qui lui correspond. J'ai regardé Emiliano la première fois en réserve avec Arsenal contre la réserve de Chelsea, il y a très longtemps. D'abord, je me suis dit : 'Quelle morphologie d'enfer!'. A Arsenal, il a eu rapidement un bon salaire et il n'a pas fait le nécessaire pour être le numéro 1. A cette époque, Petr Cech était le titulaire à Arsenal et lui disait : 'Bouge toi'. C'est un gardien qui a des qualités.

A Aston Villa, il fait une saison très correcte puisqu'il joue enfin et qu'il n'est plus dans une situation de confort. Je le trouve rassurant parce qu'il est sûr de ses qualités. Il a beaucoup d'influence dans le domaine aérien. Contre les Pays-Bas, il va loin pour chercher un ballon très haut, ça prouve sa confiance. Par contre, il recule trop sur le premier but et ouvre sa cage. Mais c'est un gardien régulier."

Emiliano Martinez

