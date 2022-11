"Les deux censés tenir cette place (ndlr : défenseur central gauche) : Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté." S'ils n'étaient pas encore au courant, le cœur des deux défenseurs centraux a dû battre très fort lundi quand Didier Deschamps a levé le voile sur ses projets pour la défense de l'équipe de France. C'est désormais une certitude, l'un des deux hommes débutera dans la charnière des Bleus face à l'Australie et aura quelques chances de traverser la Coupe du monde dans la peau d'un titulaire. La semaine dernière encore, ni Konaté ni Upamecano n'avaient l'assurance de figurer dans la liste de Didier Deschamps. Aujourd'hui, ils s'affrontent pour un statut auquel ils n'ont jamais prétendu en sélection.

Comment a-t-on pu en arriver là ? Alors que le passage de trois à deux axiaux auraient pu mécaniquement fragiliser leur place dans le groupe, il l'a au contraire renforcé. "Dans une défense à trois, j'aurais privilégié un gaucher pour jouer à gauche, a éclairci le sélectionneur lundi. A deux, c'est différent et j'ai des droitiers qui jouent à gauche." Bingo pour les droitiers Upamecano et Konaté. D'autant que dans ce système, Lucas Hernandez reprend sa place de latéral et laisse une place dans l'axe. Le forfait de Presnel Kimpembe a définitivement laissé le champ libre à un duo qui culmine, rappelons-le, à 9 sélections combinées, et s'apprête à vivre le plus grand défi de sa carrière.

Le maillot bleu si lourd pour Upamecano

Les deux hommes reviennent de très loin. Au cours de ses sept sélections avec l'équipe de France, Upamecano n'a jamais vraiment convaincu. Rarement le maillot bleu a pesé aussi lourd que sur les épaules de l'infortuné défenseur central, coupable de plusieurs grossières erreurs en sélection. Pour sa grande première, face à la Suède, il a récolté un carton après deux minutes de jeu puis marché sur des œufs. Trois jours après, en Croatie, il marque mais sa fébrilité est palpable.

Dayot Upamecano - France Crédit: Getty Images

Un mois plus tard, en finale de la Ligue des Nations, il se fait manger par Oyarzabal sur le but espagnol. Après un match solide en Finlande à l'automne dernier, son calvaire s'est poursuivi au Danemark en septembre dernier où il a sans doute vécu sa sélection la plus pénible en étant directement impliqué sur l'ouverture du score avant de vivre une soirée pleine d'approximations. Sa moyenne aux notes Eurosport de 4,2 laisse imaginer ses difficultés chaque fois qu'il porte le maillot bleu.

Personne n'est aussi stable qu'Upamecano

En mars dernier, Didier Deschamps justifiait d'ailleurs assez facilement son absence de la liste : "Il a eu des difficultés avec nous." Mais Upamecano s'est accroché. Devenu incontournable au Bayern, il a disputé l'intégralité des 15 journées de Bundesliga et figure aujourd'hui comme l'élément le plus fiable de la défense des Bavarois et Deschamps fait preuve d'une patience quasiment inédite pour un joueur dont il a toujours loué le potentiel.

Son coach au Bayern, Julian Nagelsamnn, militait bien avant les révélations de Deschamps pour la titularisation de son protégé chez les Bleus : "Cette année, son développement a été de classe mondiale. Ils ont cinq ou six défenseurs centraux de classe mondiale pour la Coupe du monde, mais personne n’est aussi stable que lui en ce moment."

Konaté : 4 matches cette saison

Le niveau d'Ibrahima Konaté en club n'a, lui non plus, jamais fait objet de débat et il suffit de décortiquer sa campagne 2021/2022 de Ligue des champions pour comprendre sa convocation pour le Qatar. Meilleur joueur de la dernière finale de C1, derrière Thibaut Courtois tout de même, il n'en reste pas moins un miraculé dans le groupe des 26.

Ibrahima Konate lors de France - Croatie Crédit: Getty Images

Konaté n'a joué que quatre matches cette saison et un seul depuis le 9 octobre dernier. Solide face à Tottenham le 6 novembre, il a sans doute ce jour-là arraché sa place parmi les 26. Car ses deux sélections assez peu maîtrisées (avec un penalty concédé face à la Croatie) du mois de juin, dans un contexte certes peu favorable, n'ont pas pu en faire un incontournable.

Mais convaincu par la puissance et le grand potentiel de l'ancien défenseur de Leipzig, Deschamps a pris le risque de convoquer un joueur à l'expérience limitée et au manque de rythme évident. Samuel Umtiti, un autre défenseur axial gauche, a prouvé lors de l'Euro 2016 qu'il ne fallait pas nécessairement cumuler les sélections pour avoir un impact capital et immédiat en défense. A Konaté ou Upamecano de suivre son exemple.

