Certains y auront sans doute vu un symbole. Jeudi, Luis Suarez et Darwin Nuñez étaient côte-à-côte au moment d’entonner l’hymne de l’Uruguay et d’écouter celui de la Corée du Sud. Le premier a connu un passé glorieux à Liverpool (2011-2014). Le second, arrivé sur les rives de la Mersey l’été dernier après un transfert mirobolant (100 millions d’euros), espère y avoir un avenir au moins aussi radieux. Mais au-delà du seul cas des Reds, c’est bien de succession au sein de la Celeste dont il est question.

Ad

Du haut de ses 35 ans, le "Pistolero" vit au Qatar sa quatrième et dernière phase finale de Coupe du monde. Cela ne fait aucun doute, et ce d’autant plus qu’il a rejoint, en juillet dernier, son club formateur, le Nacional, pour y boucler sa carrière. On pourrait d’ailleurs en dire de même d’Edinson Cavani (35 ans), autre fine gâchette uruguayenne lancée dans un ultime tour de piste planétaire et qui ne devrait plus tarder à raccrocher. Du haut de ses 23 ans et au regard de son irrésistible ascension, Nuñez fait logiquement figure d’héritier de ces deux monstres sacrés. L’avenir, c’est lui. Le présent, aussi.

Coupe du monde Il a fait trembler son pays : Diogo Costa, du phénomène à la boulette IL Y A 30 MINUTES

Luis Suarez et Darwin Nuñez (Uruguay) / Coupe du monde 2022 Crédit: Getty Images

Arme offensive uruguayenne la plus affûtée

Car pour son tout premier match en compétition internationale - il avait manqué la Copa América 2021 en raison d’une opération à un genou -, le natif d’Artigas a montré qu’il n’était pas venu effectuer un stage d’observation auprès de ses prestigieux tuteurs. Pendant que Suarez est apparu moins tranchant que lors de ses plus belles années et que Cavani, de retour de blessure, a dû se contenter d’une entrée en fin de match, l’attaquant de Liverpool a été l’élément le plus difficile à maîtriser pour la défense sud-coréenne. Très généreux dans ses efforts, comme à son habitude, il n’a pas non plus lésiné sur le travail défensif.

Le numéro 11 uruguayen, aligné sur l’aile gauche, a donc été l’un des rares à animer le cours d’une rencontre terriblement lénifiante (0-0). Lui est déjà bel et bien entré dans son Mondial. "Il y a quelques années, je regardais la Coupe du monde à la télévision, et aujourd'hui je suis ici, avec toutes ces bêtes, avait-il soufflé devant la presse avant l'entrée en lice de son équipe. Je suis content de ce moment. Il est temps de continuer à travailler, cela ne fait que commencer pour moi. Avec humilité et les pieds sur terre, on va loin."

Darwin Nuñez (Uruguay) au duel avec Hwang In-beom (Corée du Sud) Crédit: Getty Images

Au bon souvenir du Portugal

Après avoir plutôt réussi son baptême du feu, Darwin Nuñez va très vite être confronté à un test d’une autre ampleur. Ce lundi (20h), son Uruguay fera face au leader et favori présumé du groupe H, à savoir le Portugal. Un choc forcément particulier pour le joueur d’1,87 m, puisque c’est sous le maillot de l’un des principaux clubs lusitaniens, le Benfica Lisbonne, qu’il s’est révélé aux yeux du grand public.

La saison dernière, l’ancien de Peñarol a affolé les compteurs avec les Aigles (26 buts en 28 matches de championnat), qu’il a hissés en quarts de finale de la Ligue des champions grâce à son coup de casque décisif contre l’Ajax en huitièmes (0-1, 2-2 à l’aller). Sur la pelouse du Lusail Iconic Stadium, le néo-Scouser croisera plusieurs ex-coéquipiers, comme João Mario ou Gonçalo Ramos. À lui de se rappeler à leur bon souvenir en trouvant le chemin des filets. Ça tombe bien, c’est précisément ce que l’Uruguay attend de lui.

Darwin Nuñez sous le maillot du Benfica, le 27 février 2022. Crédit: Getty Images

Coupe du monde "Peut-être qu'ils dormaient au VAR" : Le Ghana enrage contre "le cadeau offert" à CR7 24/11/2022 À 20:28