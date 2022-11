Neymar rejouera durant cette Coupe du monde". Le sélectionneur auriverde avait tenté de rassurer tout un peuple alors que dans le même temps, son staff médical temporisait en rappelant que toute conclusion Jeudi soir, après le succès du Brésil face à la Serbie (2-0) , Tite avait fait une promesse : "". Le sélectionneur auriverde avait tenté de rassurer tout un peuple alors que dans le même temps, son staff médical temporisait en rappelant que toute conclusion concernant la blessure de la star était encore hâtive. Au lendemain du match, tout est un peu plus clair. Selon Globo, "Ney" ne devrait pas rejouer avant d'éventuels huitièmes de finale.

Ad

Le média local précise que les examens médicaux effectués ce vendredi ont révélé que le numéro 10 de la Seleçao souffrait bel et bien d'une entorse à la cheville droite, tout comme le latéral Danilo. Les deux joueurs ont d'ores et déjà entamé un processus de récupération qui devrait les tenir à l'écart des rencontres face à la Suisse, ce lundi (17h00) et face au Cameroun, vendredi prochain (20h00).

Coupe du monde Le Brésil aussi a son Giroud IL Y A 16 HEURES

"Où je vivais, il se passait plein de choses" : Richarlison, des dangers de la rue au Mondial

Coupe du monde De la joie et de la crainte pour le Brésil IL Y A 18 HEURES