Coupe du monde

Le compte à rebours est lancé et il doit angoisser N'Golo Kanté, Didier Deschamps et l'ensemble du staff de l'équipe de France. Chacun connaît l'importance de "NG" au cœur du jeu des Bleus. Lui qui fut l'un des champions du monde les plus influents lors de la campagne russe n'est revenu qu'épisodiquement en sélection depuis. Depuis le sacre de Moscou, il a disputé moins de la moitié des matches des champions du monde (22 sur 49) et force est de constater que le pouvoir de nuisance de l'équipe de France n'est pas la même avec ou sans lui. Aujourd'hui, sa présence au Qatar est plus incertaine que jamais.

Absent des terrains depuis le 14 août et une blessure aux ischios, le Français, qui avait repris le chemin de l'entraînement, a rechuté la semaine dernière et les nouvelles ne sont pas bonnes si on en croit les informations de L'Equipe . L'absence de Kanté se compte aujourd'hui encore en semaines, deux au minimum. Il manquera donc, au moins, les quatre prochains matches des Blues. Chelsea resterait très prudent quant aux délais de guérison de l'ancien Caennais.

Ad

La défense, Deschamps, Camavinga : à qui la faute ?

Equipe de France Favoris, Eire, Deschamps : Trois questions pour des qualifs de l'Euro très floues 09/10/2022 À 12:55

Deschamps intransigeant

Problème, le calendrier est extrêmement serré. Didier Deschamps annoncera sa liste le 9 novembre, soit dans moins de quatre semaines. Et il paraît aujourd'hui difficilement envisageable de le voir sélectionner un joueur qui n'aurait plus disputé la moindre minute depuis trois mois même si Kanté reste un pilier essentiel du collectif.

Prolonger ou non avec Chelsea : "Kanté arrive à un tournant de sa carrière"

Lors du rassemblement de septembre, le sélectionneur avait averti au sujet de Paul Pogba, lui aussi en convalescence : "Les joueurs appelés en équipe de France sont aptes à être sur le terrain. Paul ne viendra pas s'il n'est pas apte. Si c'est venir pour venir, il ne veut pas de ça et moi non plus. Ce n'est pas concevable." Le traitement sera le même pour tous mais la situation doit commencer à sérieusement embarrasser le staff. L'incertitude qui plane au-dessus du duo de champions du monde oblige à envisager le pire. Sans eux, quel milieu de terrain pour une équipe de France qui s'est reposée sur leur complémentarité et signé ses plus belles conquêtes grâce à eux depuis six ans ?

Même si le sélectionneur décidait d'emmener Kanté et Pogba au Qatar, les deux hommes manqueraient nécessairement de rythme depuis de très longues semaines mais Deschamps devra trancher et prendre la moins mauvaise des décisions. En 2016, il n'avait pas hésité à se passer d'un Raphaël Varane, touché à la cuisse. Deschamps ne fait jamais de sentiment, même pour ses cadres, s'il existe le moindre doute. Et aujourd'hui, il est épais concernant Kanté.

Coupe du monde Pour la liste de Deschamps, rendez-vous le 9 novembre 08/10/2022 À 11:34